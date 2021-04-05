Оскар за кращий фільм: критики пророкують перемогу стрічці з непрофесійними акторами

Премія Оскар 2021 за кращий фільм дістанеться американській картині "Земля кочівників" (Nomadland) режисерки Хлої Чжао.
У цьому впевнені експерти авторитетного видання PureWow.
"Хайп - це не все, але цього року весь ажіотаж навколо "Землі кочівників", режисером якого є феноменальна Хлоя Чжао. Нещодавно Чжао увійшла в історію, як перша жінка азіатського походження, яка коли-небудь вигравала (або навіть номінувалася) на найкращого режисера "Золотого глобуса". У її фільмі знялася Френсіс Мак-Дорманд, і цього року вона повезла додому "Глобус" за перемогу у номінації "Краща акторка в драматичному фільмі", - йдеться у матеріалі PureWow.
При цьому кінокритики зауважують, що за Чжао варто слідкувати й у інших номінаціях.
"Перемога у номінації "Кращий фільм" може бути не єдиною для Чжао на цьогорічному Оскарі. Вона також номінована на "Найкращого режисера". І ми гадаємо, що там у неї теж найкращі шанси на перемогу", - додають критики.
Режисерка Хлоя Чжао (фото: wikipedia.org)
Фільм у жанрі роуд-муві розповідає про життя людей, які втратили житло і вимушені кочувати по заходу США в будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками.
У кочовому житті вони знаходять у сенс існування і цілу філософію. У багатьох є можливість повернутися до осілого способу життя, але вони цього не роблять. Із сукупності замальовок про долі бродячих літніх американців і складається фільм.
Ця картина, до слова, знята за документальним романом Джессіки Брудер "Земля кочівників: вижити в Америці XXI століття", уже здобула головний приз 77-го Венеційського кінофестивалю.
Також варто відзначити, що більшість ролей у Nomadland зіграні акторами-непрофесіоналами.
Трейлер фільму "Земля кочівників"
Окрім стрічки "Земля кочівників" за перемогу у цій номінації змагатимуться такі фільми:
Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде споглядати у прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.
Нагадаємо, що Китай може заблокувати трансляцію Оскара 2021 через фільм про протести.