Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе

Семейство Гуччи осталось настолько недовольным фильмом о себе, который снял голливудский режиссер Ридли Скотт, что планирует создать собственный документальный фильм о пути к всемирной славе.

Компания находится на ранних стадиях разработки высококачественного документального телесериала, который расскажет "историю великой семьи и великого бренда", – говорит продюсер Нильс Хартманн, старший вице-президент Sky Studios в Германии и Италии.

Оба проекта были представлены на Sky примерно год назад Марко Беларди для Leone Film Group, что привело к соглашению с несколькими членами семьи Гуччи, включая Алессандро Гуччи, Гуччио Гуччи-младшего и Джорджио Гуччи.

Нашумевший фильм, в котором сыграли Леди Гага и Адам Драйвер, рассказал о том, как дела династии Гуччи мягко говоря пошли на спад после убийства Маурицио Гуччи.

Семейство Гуччи раскритиковало фильм и заявило, что их близких показали "необразованными и бездушными подлецами".

Что покажут сами Гуччи? Ждем (фото, видео: instagram.com/houseofguccimovie)