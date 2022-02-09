ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 14:09
Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе Нашумевший проект не понравился самим Гуччи
Автор: Татьяна Турчаникова

Семейство Гуччи осталось настолько недовольным фильмом о себе, который снял голливудский режиссер Ридли Скотт, что планирует создать собственный документальный фильм о пути к всемирной славе.

Телевизионная драма и документальный фильм, посвященный семье Гуччи, находятся в разработке Sky Studios, поддерживаемой Comcast, сообщает variety.com.

Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себеОтвет Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе

Компания находится на ранних стадиях разработки высококачественного документального телесериала, который расскажет "историю великой семьи и великого бренда", – говорит продюсер Нильс Хартманн, старший вице-президент Sky Studios в Германии и Италии.

Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе

Оба проекта были представлены на Sky примерно год назад Марко Беларди для Leone Film Group, что привело к соглашению с несколькими членами семьи Гуччи, включая Алессандро Гуччи, Гуччио Гуччи-младшего и Джорджио Гуччи.

Ответ Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себеОтвет Леди Гаге и Адаму Драйверу: семья Гуччи снимет фильм о самих себе

Нашумевший фильм, в котором сыграли Леди Гага и Адам Драйвер, рассказал о том, как дела династии Гуччи мягко говоря пошли на спад после убийства Маурицио Гуччи.

Семейство Гуччи раскритиковало фильм и заявило, что их близких показали "необразованными и бездушными подлецами".

Что покажут сами Гуччи? Ждем (фото, видео: instagram.com/houseofguccimovie)

Раньше Уиллем Дефо снялся для нового проекта в стильном аутфите.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов
В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов