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Відповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себе

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Середа 09 лютого 2022 14:09
Відповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себе Гучний проект не сподобався самим Гуччі
Автор: Тетяна Турчанікова

Сімейство Гуччі залишилося настільки незадоволеним фільмом про себе, який зняв голлівудський режисер Рідлі Скотт, що планує створити власний документальний фільм про шлях до всесвітньої слави.

Телевізійна драма та документальний фільм, присвячений сім'ї Гуччі, знаходяться в розробці Sky Studios, підтримуваної Comcast, повідомляє variety.com.

Відповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себеВідповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себе

Компанія знаходиться на ранніх стадіях розробки високоякісного документального телесеріалу, який розповість "історію великої родини і великого бренду", – говорить продюсер Нільс Хартманн, старший віце-президент Sky Studios в Німеччині та Італії.

Відповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себе

Обидва проекти були представлені на Sky приблизно рік тому Марко Беларді для Leone Film Group, що призвело до угоди з кількома членами сім'ї Гуччі, включаючи Алессандро Гуччі, Гуччіо Гуччі-молодшого та Джорджіо Гуччі.

Відповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себеВідповідь Леді Газі і Адаму Драйверу: сім'я Гуччі зніме фільм про самих себе

Гучний фільм, в якому зіграли Леді Гага і Адам Драйвер, розповів про те, як справи династії Гуччі, м'яко кажучи, пішли на спад після вбивства Мауріціо Гуччі.

Сімейство Гуччі розкритикувало фільм і заявило, що їх близьких показали "неосвіченими і бездушними негідниками".

Що покажуть самі Гуччі? Чекаємо (фото, Відео: instagram.com/houseofguccimovie)

Раніше Віллем Дефо знявся для нового проекту в стильному аутфіті.

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