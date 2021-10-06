Не покупаю любовь: участник "Холостячки 2" "оправдался" за дорогие подарки для Огневич

В третьем выпуске самого романтичного проекта осени "Холостячка 2" со Златой Огневич, который вышел в эфир СТБ 1 октября, участники продолжили удивлять певицу и попытались разделить с ней ее хобби и увлечения. Например, Винченцо Дулепа и Олег Плахотнюк отправились на двойное свидание ловить рыбу, а заодно получили возможность насладится природой и пообщаться с дамой сердца. Так, Олег покатал Злату на лодке и удивил ее своим талантом – писать стихи. Кроме того, он сделал доброй традицией дарить певице при каждой личной встрече подарки. Если в день знакомства он презентовал артистке шляпу с жемчугом, то теперь – жемчужный браслет на руку.

Олег решил признаться в Instagram , почему дарит Злате дорогие подарки и что стоит за его широкими жестами.

Он зверил – любовь не покупат, а готовит презенты для певицы потому, что считает это обязательным атрибутом свидания и знаком симпатии.

"Каждый подарок имеет свою историю, несет смысловой под текст, и точно приобретен мной не от балды. Меня воспитали с хорошими манерами, присущими настоящему мужчине. Сделать комплимент, подать руку, преподнести цветы -это лишь малая толика того, что должен сделать настоящий мужчина", - убежден он.

Олег Плахотнюк подарил Злате шляпу в честь знакомства (фото: instagram.com/superolegodessa)

Мужчина признается, что предпочитает дарить, а не получать подарки и видеть восторженный и искрящийся взгляд тому, кому предназначался презент.

"Подарок для меня, неважно дорогой он или нет, это такой себе атрибут свидания, такой же как цветы, внимание, провести домой. И мне мега приятно, что Злата оценила мои подарки, и действительно, я как будто бы знал что действительно она хочет, что действительно ей понравится… Не знаю, не знаю … Думаю, это связь на каком то высшем уровне…" - поделился своими наблюдениями мужчина.

Олег искренне считает, что со Златой они очень похожи и чувствует установившуюся связь с ней.