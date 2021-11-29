Для предательства есть свои характеристики:экс-учасник "Холостячки" поставил на место недовольных

Максим отметил, что на проекте для него было немало откровений, и, попав на широкие экраны, он получил новый опыт, который касается критики, скепсиса и хейта.

Максим отреагировал на критику в сети (фото: instagram.com/tarmaks)

Он уточнил, что не против конструктивной критики, но так же заметил – людям свойственно искать подвох во всем.



"Что интересно, когда на первый взгляд не удается его найти, то положительные качества могут стать отрицательными!

Забота и ухаживания - "пытается угодить!";

Комплименты и нежность к женщине - "точно подлиза!";

Нормальные взгляды на жизнь - "сладко стелишь!";

Слышать партнера и готовность к компромиссами - бесхребетность и отсутсвие мнения", - привел примеры бизнесмен.

Участник "Холостячки 2" поделился своим отношением к критике (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим поразмышлял, почему люди скептически и недоверчиво относятся к искренним проявлениям, и что за этим скрывается.



"Очевидно, что истоки скепсиса лежат в приобретенном опыте. И у каждого были разочарования, ошибки и предательства. Накопленные предохранители в виде предубеждений "а не может быть все хорошо!" вроде как защищают, но больше мешают! Зацикленность на поисках подвоха в итоге и не дает шанса прийти в жизнь добру и любви", - уверен Тарапата.

Он призвал не делать подмену понятий, не перекручивать и не искать на солнце пятна.

Максим Тарапата поставил на место хейтеров (фото: instagram.com/tarmaks)

"Для лжи, лицемерия и предательства есть свои слова и характеристики. Но когда нас любят, несут в жизнь заботу и добро - нужно уметь это принимать, и давать себе шанс на счастье", - подытожил Максим.