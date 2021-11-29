Для зради є свої характеристики: екс-учасник "Холостячки" поставив на місце незадоволених

Максим зазначив, що на проекті для нього було чимало одкровень, і, потрапивши на широкі екрани, він отримав новий досвід, який стосується критики, скепсису і хейта.

Максим відреагував на критику в мережі (фото: instagram.com/tarmaks)

Він уточнив, що не проти конструктивної критики, але так само зауважив - людям властиво шукати підступ у всьому.



"Що цікаво, коли на перший погляд не вдається його знайти, то позитивні якості можуть стати негативними!

Турбота і залицяння - " намагається догодити!";

Компліменти і ніжність до жінки - "точно підлиза!";

Нормальні погляди на життя - " солодко стелиш!";

Чути партнера і готовність до компромісів - безхребетність і відсутність думки", - навів приклади бізнесмен.

Учасник "Холостячки 2" поділився своїм ставленням до критики (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим поміркував, чому люди скептично і недовірливо ставляться до щирих проявів, і що за цим ховається.



"Очевидно, що витоки скепсису лежать в набутому досвіді. І у кожного були розчарування, помилки і зради. Накопичені запобіжники у вигляді упереджень "а не може бути все добре!" ніби як захищають, але більше заважають! Зацикленість на пошуках підступу в результаті і не дає шансу прийти в життя добру і любові", - упевнений Тарапата.

Він закликав не робити підміну понять, не перекручувати і не шукати на сонці плями.

Максим Тарапата поставив на місце хейтерів (фото: instagram.com/tarmaks)

"Для брехні, лицемірства і зради є свої слова і характеристики. Але коли нас люблять, несуть в життя турботу і добро - потрібно вміти це приймати, і давати собі шанс на щастя", - підсумував Максим.