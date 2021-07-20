"Шампури догори!" Всплыли первые детали о новой украинской комедии "На природу"

Сюжет фильма - прост и близок каждому

Для первого совместного кинопроекта канала "Украина" и FILM.UA Group был выбран жанр народной семейной комедии.

"Задуманный сюжет будет понятен и близок широкой аудитории, ведь многие попадали в подобные ситуации". - говорят авторы картины.

Как только наступают теплые весенние дни, семьи пытаются поехать на природу - отдохнуть, провести вместе время, насладиться первым солнышком (и, конечно же, наделать новых фото для соцсетей).

В центре сюжета - две семьи, которые случайно оказываются на одной поляне, которую каждая из них считает "своей". К тому же, они имеют противоположные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на то, как правильно жить и воспитывать детей.

Кто в конце концов отвоюет себе место под мангал? Но сможет ли третья сила, которой тоже понадобилась эта полянка, примирить две семьи с совершенно разным мировоззрением?

Авторы фильма обещают много приключений, смеха, знакомых ситуаций, звезд, свежего воздуха и неожиданных появлений на той же поляне.

Сейчас идет подготовка к съемкам комедии.

Первый постер фильма

Заметим, что канал "Украина" впервые станет сопродюсером прокатного фильма, осваивая таким образом новое для себя производственное направление развлекательного кино для широкой аудитории.