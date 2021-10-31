Мне стало больно: участник "Холостячки 2" высказался о неудачном свидании и "наехал" на конкурента

Для начала мужчина рассказал, что же именно произошло во время "морского" свидания.

"Не о дружбе пост. Хочу поделиться своим мнением о произошедшем и услышать Ваше, которое уверен будет для меня ценным. Напомню в двух словах - на свидании у меня сломался водный скутер, и я остался один в открытом море (берег в принципе было видно, но где то вдалеке), а Дима со Златой умчали на место нашего свидания за Черноморск. По договору, через половину пути, Злата должна была пересесть ко мне, это было наше с Димой джентльменское соглашение, и в принципе в “начале своей поломки” я не сильно переживал, думал, сейчас они увидят, что я отстал - и вернутся за мной… Но проходит 20.. 30 мин, час - а за мной никто и не собирается возвращаться. Вот тут я почувствовал себя "лишним на этом празднике жизни", - поделился Плахотнюк.

Олег Плахотнюк эмоционально рассказал о неудачном двойном свидании с Огневич (фото: instagram.com/superolegodessa)

По его словам, от такого поведения конкурента ему стало больно и неприятно, ведь он совсем не ожидал этого. Олег считает, что нужно сохранять порядочность в любых ситуациях.

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"Мне просто стало больно… От того, как можно ошибаться в людях, особенно которым доверяешь,ну и которые позиционируют себя "ровными пацанами". Многие мои конкуренты спекулируют фразами, типа "я не дружбу пришёл строить, а отношения", встречный вопрос - а человеком порядочным ты не хочешь остаться? Вопрос не в дружбе, а чисто человеческих качествах, присущих каждому НАСТОЯЩЕМУ мужчине, но это не о моём "напарнике" на свидании", - эмоционально поделился участник проекта.

Плахотнюк отметил, что по его мнению, Дмитрий был бы весьма рад, если бы он и вовсе выбыл из борьбы за сердце Златы.

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"А у этого "самца" даже мысли, я не говорю что то сделать, о том где я, даже не проскочило. Я уверен, что не дай бог, я бы не смог продолжить участие в проекте, он был бы несказанно рад. Но, люди… Порядочность никто не отменял. Проект закончится, а ВАМ с этим жить до конца", - подытожил Олег.

Олег Плахотнюк раскритиковал поведение конкурента по "Холостячке 2" Дмитрия Шевченко во время свидания (фото: instagram.com/superolegodessa)

К слову, на церемонии роз и Олег и Дмитрий получили бутоньерки, а шоу покинул Роман Васильев.