Стало відомо чи разом Огнєвіч і переможець "Холостячки 2" : як склалася доля учасників

Після фіналу найромантичнішого реаліті-проекту осені "Холостячка 2" шанувальників шоу весь тиждень мучило питання – чи разом Злата Огнєвіч і її обранець Андрій Задворний? Як склалася доля екранної пари?

У пост-шоу "Як вийти заміж" , яке вийшло 10 грудня на каналі СТБ , учасники зізналася, що змінилося в їхньому житті після того, як камери вимкнулися.

Успішний бізнесмен Андрій Хветкевич вирішив остаточно перебратися в Майямі. Чоловік відвідує психолога і працює над собою.

Болгарський тенісист Васко Младенов переїхав до Києва і замислюється про громадянство. Чоловік поки вільний і з головою пішов у своє хобі – творчість.

Григорій Решетник не соромиться ставити учасникам незручні запитання (фото: instagram.com/holostyakstb)

Ресторатор Вінченцо Дулепа теж знаходиться у "вільному плаванні"- він знайомитися з дівчатами, проводить з ними час, але для серйозних стосунків поки "не дозрів". Чоловік планує відкрити ресторан у Києві, тому проводить у столиці багато часу.

Бізнесмен Ілля Закорецький переїхав з Полтави до Києва і почав розвивати в столиці свою справу.

Пропозиція руки і серця

Каскадер Павло Богда прийшов в студію зі своєю дівчиною і навіть зважився публічно зробити їй пропозицію. Пекуча брюнетка пообіцяла подумати і сказати бойфренду про своє рішення особисто.

Павло зважився на пропозицію своїй дівчині (фото: instagram.com/stbua)

Фітнес-інструктор Олег Плахотнюк зійшовся з другою цивільною дружиною Яною - матір'ю його другої дочки Єви. Під час однієї з прогулянок з дитиною, чоловік запропонував колишній з'їхатися і все почати спочатку, вона зголосилася. Закохані закріпили новий етап відносин поїздкою до Італії. Пара не була розписана, тому прямо на пост-шоу Олег зробив Яні пропозицію!

Олег Плахотнюк зробив пропозицію матері своєї дитини (фото: instagram.com/holostyakstb)

Любовний трикутник "холостяка" і "холостячок"

"Принц на білому коні" Роман Васильєв заявив, що стабільних і серйозних відносин у нього поки немає, зате були швидкоплинні романи. Виявилося, він приділяв увагу відразу двом учасницям проекту "Холостяк 11" - Надін Медвечук і Олександрі Миколюк.

"Відносин як хлопець-дівчина - ні, такого не було. Це були дружні стосунки, проведення часу, спілкування", - поділився він подробицями зв'язку з Медведчук.

Роман зав'язав стосунки відразу з двома дівчатами (фото: instagram.com/holostyakstb)

У Надін ж була інша версія. За її словами, пара цілувалася, Роман робив дівчині знаки уваги і романтичні жести.

"Наші відносини розвивалися. І я відчувала себе окриленою, бажаною. Думала: може щось вийде?"- розповіла про свої очікування дівчина.

І ось, виявилося, що паралельно Роман залицявся до ще однієї учасниці "Холостячки 11" Саші Миколюк.

Олександра і Надін поставили Романа в незручне становище, коли повідомили, що знають одна про одну (фото: instagram.com/manchkina5)

"До мене, як і до Надін, залицялися. Це було протягом двох тижнів. Було спілкування і поцілунки, були розмови, що хочеться двох дочок", - поділилася подробицями дівчина.

Рома ж заявив, що йому комфортно бути холостяком, він не готовий йти далі і будувати серйозні стосунки. У підсумку, Роман вибачився перед дівчатами за те, що зачепив їх почуття і втягнув в любовний трикутник.

Як склалася доля Діми Шевченко

Фіналіст "Холостячки 2" Дмитро Шевченко важко переживав відмову Злати. Він намагався відволіктися після закінчення проекту. У цьому йому допоміг ще один учасник шоу Ілля - чоловік дуже підтримував друга.

Діма та Ілля стали відмінними друзями (фото: instagram.com/holostyakstb)

Чоловік остаточно переїхав до Києва, розвиває спортивний напрямок, набирає групи і проводить тренування. До нього із задоволенням записалися друзі по проекту і не тільки - з Дімою тренеруються "Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан, учасник "Холостячки" Андрій Рибак.

Діма зізнався, що вже не вільний і будує відносини з прекрасною незнайомкою. Він написав дівчині в соцмережі, адже вона сподобалася йому зовні.

"Те що мені добре - це однозначно, більше ніж симпатія 100%. Я хочу будувати відносини з цією людиною, щоб не було поспіху", - заявив Шевченко.

Діма і Злата після проекту зустрілися вдруге - в студії (фото: instagram.com/holostyakstb)

Чоловік пару раз спілкувався зі Златою. Співачка якось написала Дмитру повідомлення, і він їй передзвонив. Також Шевченко випадково зіткнувся з Огнєвіч.

"Діма був у мене вдома, в моєму будинку о 9 ранку. Відкривається ліфт, а там Діма з якимось пакетиком їжі, щось буркнув і втік", - зізналася Злата. Виявилося, що дівчина Дмитра живе в одному будинку з артисткою!

"Мені було дуже боляче, але я розуміла, що це треба було зробити. Я не хотіла тебе ранити. Я вдячна тобі, що ти відкрився поруч зі мною. Спасибі тобі!"- звернулася Злата до Дмитра.

Чи залишилися Злата і Андрій разом

Наступний день після зйомок фіналу пара провела разом - вони багато гуляли, фотографувалися і насолоджувалися один одним. По поверненню до Києва, закохані почали жити разом, але конспрувалися і не з'являлися разом.

Злата і Андрій примудрилися навіть сходити в кіно, з'їздити за місто. Співачка готувала коханому сніданки, а він дбав про те, щоб в їхньому будинку завжди були живі квіти. Але казка швидко закінчилася.

Казка Злати та Андрія швидко закінчилася (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Ми не разом. Це було моє рішення. Ми були щасливі короткий час - півтора місяці. У якийсь момент я відчув, що коли я йду, у мене немає тяги повернутися. Коли Злата мені писала слова любові, я зрозумів, що не можу відповісти - це буде нещиро", - розповів Андрій.

Він зазначив, що в один момент перестав відчувати те, що відчував раніше. Андрій взяв тайм-аут на тиждень, щоб розібратися в собі. Златі про рішення він не сказав. Але час не допоміг - Задворний вирішив порвати зі співачкою.

Зараз чоловік розбирається в собі і працює з психотерапевтом.

Злата важко переживала розрив з Андрієм (фото: instagram. com. zlata ognevich)

"Це було дуже жорстоко. Це було настільки несподівано. Це був шок. Я і кричала, і плакала. По моєму серцю проїхалися бульдозером, розкатали, принизили", - зі сльозами розповіла про пережите співачка.

Андрій не витримав напруги і покинув студію, але потім повернувся і зі сльозами зізнався, що не хотів робити Златі боляче і розбивати її серце та попросив прощення у співачки.

Як склалися стосунки Злати і Максима

Фаворит глядачів Максим Тарапата зізнався, що після відходу з проекту з головою пішов у роботу – чоловік поки не готовий до нових стосунків. Правда, після шоу бізнесмен і співачка все ж бачилися.

Увечері того дня, коли Злату кинув Андрій, Максим запропонував їй пройтися по місту і відволіктися. Друзі гуляли до 3 ночі. Потім вони почали спілкуватися і листувалися.

Максим підтримав Злату після розриву з Андрієм (фото: instagram.com/holostyakstb)

Також з Максимом, Златою, Дмитром та Андрієм сталася курйозна історія. Так, Тарапата вирішив передати співачці квіти через консьєржа, але запримітив біля будинку Злати Дмитра, який йшов до своєї дівчини.

Чоловік помилково подумав, що Огнєвіч крутить роман з фіналістом "Холостячки 2" і засмутився. Андрій також бачив Діму в під'їзді Злати і пред'явив до нього претензії. Коли чоловіки все з'ясували, вони посміялися над незвичайною ситуацією.

Після дружніх зустрічей зі Златою, Максим зрозумів, що почуття до співачки залишилися.

"У мене почуття є, і я радий що у нас такі відносини. Я радий, що ми на такому етапі можемо підтримати один одного", - прокоментував те, що відбувається Тарапата.

Злата дуже цінує ініціативу чоловіка. "Ще я вірю, що доля веде мене до чогось світлого. Навіть після всього болю, я вірю, що є справжня і щира любов", - заявила зірка.

Молоді люди запевняють, що вони стали друзями, а як будуть розвиватися їхні стосунки далі - покаже життя!