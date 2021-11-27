Участник "Холостячки" прокомментировал уход за шаг до финала: Огневич заинриговала ответом

"Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе, Злата. Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что еще сказать, но это будет немного позже. Лишь хочу добавить, что я вам всем очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время!" - коротко прокомментировал свой уход из проекта Максим.

Максим Тарапата поблагодарил Злату за чудесное время вместе (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата отреагировала на пост экс-учасника проекта и тепло обратилась к нему.

"Максим, ты невероятный! Я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты все знаешь…" - написала певица под постом выбывшего участника.

Ведущий реалити Григорий Решетник также растроился из-за ухода бизнесмена. "Макс, ну почему… Ты крут", - заверил он мужчину в комментарии под постом.

К слову, Максим очен понравился младшей сестре Злааты, Юлии, которая устроила всем претендентам на руку и сердце родственницы настоящий допрос с пристратием.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Юля и Максим встретились в студии, и мужчина поделился общим фото, тепло подписав его: "Я рад нашему знакомству. Ты все знаешь. Спасибо тебе".

Максим Тарапата понравился сестре Огневич Юлии (фото: instagram.com/tarmaks)