Учасник "Холостячки" прокоментував відхід за крок до фіналу: Огнєвіч заінригувала відповіддю

"Я вдячний за кожну хвилину, яку провів з тобою! Спасибі тобі, Злата. Сьогодні в нашій історії на проекті була поставлена крапка. Мені є що ще сказати, але це буде трохи пізніше. Лише хочу додати, що я вам всім дуже вдячний за підтримку і за те, що були зі мною весь цей час!"- коротко прокоментував свій відхід з проекту Максим.

Максим Тарапата подякував Златі за чудовий час разом (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата відреагувала на пост екс-учасника проекту і тепло звернулася до нього.

"Максим, ти неймовірний! Я тобі вдячна за кожну мить на проекті. Ти все знаєш ... " - написала співачка під постом вибулого учасника.

Ведучий шоу Григорій Решетник також засмутився через відхід бізнесмена. "Макс, ну чому ... Ти крутий", - запевнив він чоловіка в коментарі під постом.

До слова, Максим дуже сподобався молодшій сестрі Злата, Юлії, яка влаштувала всім претендентам на руку і серце родички справжній суворий допит.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Юля і Максим зустрілися в студії, і чоловік поділився спільним фото, тепло підписавши його: "Я радий нашому знайомству. Ти все знаєш. Спасибі тобі".

Максим Тарапата сподобався сестрі Огнєвіч Юлії (фото: instagram.com/tarmaks)