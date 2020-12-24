Участник ТВ-шоу не устоял перед девушками в сауне: чем это закончилось для украинца

Участник популярного реалити-шоу "Кохання на виживання" столкнулся с "проверкой на вшивость". И это испытание превратилось для семейной пары Вовы и Яны в настоящий кошмар.

Участники шоу на "Новом канале" отправились в экзотическое Перу, дабы выбраться из рутины и дать встряску отношениям. Но все закончилось для них не очень романтично. Ведь в последнем испытании на измену Владимир не смог устоять перед соблазнительными незнакомками в сауне.

Он уединился с ними в отдельной комнате, и был готов пойти дальше. Хотя до секса так и не дошло, да и детектор лжи подтвердил, что в отношениях с Яной Вова не изменял, жена не смогла сразу простить его. Вскоре мужчина горько сожалел о своем проступке.

Участник "Кохання на виживання" попался на неверности

"Это была комплексная, здоровенная ошибка. Считаю, что мое поведение в сауне было ненормальным. Я люблю Яну. Не представляю своей жизни без нее. Единственное, что хочу, чтобы она позволила хотя бы еще раз взять ее за руку..." - раскаивался Владимир.

Но вот Яне было сложно не то что взять его за руку - она даже смотреть на него не могла. Девушка была подавлена происходящим.

"Процесс примирения был очень долгий и сложный. Трудно было опять поверить мужу и научиться доверять. Попробовали начать все с чистого листа. Сделали работу над ошибками. Пришли к выводу, что семья - самое главное и ценное в жизни, и нужно уметь прощать друг друга", - рассказала Яна.

Несмотря на пережитое, участница не сожалеет, что приняла участие в реалити-шоу. Ведь оно позволило вскрыть проблему в их отношениях, над которой нужно поработать.

"Как бы парадоксально это не звучало, проект стал полезным для нас. Семь прожитых в браке лет сделали все обыденным. Мы не ценили, что имели. После провокации осознали, что наша семья может распасться. Стало страшно. Не хотелось разрушить то, что строилось на протяжении стольких лет. Тем более, у нас есть двое деток, которые заслуживают расти и воспитываться в полноценной семье с любящими мамой и папой", - пришла к выводу участница "Кохання на виживання".

Ранее мы писали, что участница украинского ТВ-шоу хотела покончить с собой из-за насилия в семье.

Также сообщалось, что участница популярного и скандального реалити-шоу оскорбила единственного родного ей человека.