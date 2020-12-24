Учасник ТВ-шоу не встояв перед дівчатами в сауні: чим це закінчилося для українця

Учасник популярного реаліті-шоу "Кохання на виживання" зіткнувся з "перевіркою" на вошивість". І це випробування перетворилося для сімейної пари Вови і Яни на справжній кошмар.

Учасники шоу на "Новому каналі" вирушили в екзотичне Перу, щоб вибратися з рутини і дати струс стосункам. Але все закінчилося для них не дуже романтично. Адже в останньому випробуванні на зраду Володимир не зміг встояти перед спокусливими незнайомками в сауні.

Він усамітнився з ними в окремій кімнаті, і був готовий піти далі. Хоча до сексу так і не дійшло, та і детектор брехні підтвердив, що у стосунках з Яною Вова не зраджував, дружина не змогла одразу пробачити його. Незабаром чоловік гірко шкодував про свій вчинок.

Учасник "Кохання на виживання" попався на невірності

"Це була комплексна, здоровенна помилка. Вважаю, що моя поведінка в сауні була ненормальною. Я кохаю Яну. Не уявляю свого життя без неї. Єдине, що хочу, щоб вона дозволила хоча б ще раз взяти її за руку..." - каявся Володимир.

Але ось Яні було складно не те що взяти його за руку - вона навіть дивитися на нього не могла. Дівчина була пригнічена тим, що відбувається.

"Процес примирення був дуже довгий і складний. Важко було знову повірити чоловікові і навчитися довіряти. Спробували почати все з чистого аркуша. Зробили роботу над помилками. Прийшли до висновку, що сім'я - найголовніше та найцінніше в житті, і треба вміти прощати один одного", - розповіла Яна.

Попри пережите, учасниця не шкодує, що взяла участь у реаліті-шоу. Адже воно дозволило розкрити проблему в їх стосунках, над якою потрібно попрацювати.

"Як би парадоксально це не звучало, проект став корисним для нас. Сім прожитих у шлюбі років зробили все буденним. Ми не цінували, що мали. Після провокації усвідомили, що наша сім'я може розпастися. Стало страшно. Не хотілося зруйнувати те, що будувалося протягом стількох років. Тим більше, у нас є двоє діток, які заслуговують рости і виховуватися у повноцінній сім'ї з люблячими мамою і татом", - дійшла висновку учасниця "Кохання на виживання".

Раніше ми писали, що учасниця українського ТВ-шоу хотіла накласти на себе руки через насильство в сім'ї.

Також повідомлялося, що учасниця популярного і скандального реаліті-шоу образила єдину рідну їй людину.