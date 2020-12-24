Украинский фильм попал в топ вместе с "Чудо-женщиной: 1984" и "Аферой по-голливудски"

За первую неделю проката "Сказка старого мельника" превысила по сборам все украинские фильмы с начала пандемии. По прогнозам, это будет самый кассовый из украинских фильмов, вышедших на экраны с марта 2020 года.

Так, по результатам прошедшего уикэнда, украинский фильм попал в топ-3 по количеству зрителей, уступив место лишь картинам "Чудо-женщина: 1984" и "Афера по-голливудски".

Кроме того, "Сказка старого мельника" стала лидером среди контента для детей, по количеству зрителей опередив такие фильмы, как "Гарри Поттер и принц-полукровка", "Питер Пэн и Алиса в стране чудес", а также все анимационные фильмы.

Про фильм "Сказка старого мельника"

"Сказка старого мельника" - интересная, зрелищная лента для всей семьи. Колоритные герои и атмосферные локации, масштабные декорации, зрелищные трюки и спецэффекты. В сказке герои попадают в плен, путешествуют, испытывают свои силы, влюбляются, проверяют силу дружбы. Картина наполнена добрыми и злыми мифическими героями. Как и во всех сказках - добро побеждает зло!

Эта лента снята режиссером Александром Итыгиловым по мотивам одноименной сказки Сергея Ухачевского. В фильме можно увидеть таких знаменитых актеров, как Аду Роговцеву, Ирму Витовскую, Олесю Жураковскую, Анну Кошмал, Наталью Сумскую, Остапа Ступку, Анатолия Хостикоева и других.

"Я хочу сказать, чтобы снять такое кино, нужно много усилий со всех сторон. Работа невероятная и вы видели сами, серьезная, сложная, прекрасно все снято, прекрасные актеры, мастера своего дела. И, конечно, я хочу, чтобы государство заботилось об украинском кино. На него, возможно, даже нужно больше, чем на другое кино, и это надо понимать", - поделилась Ада Роговцева.

Кадр из фильма "Сказка старого мельника"

Фильм будет в прокате все новогодние праздники, до начала локдауна - 8 января.

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