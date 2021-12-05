Я видел эти взгляды: участник "Холостячки" проговорился, кто нравился Огневич и как она делала выбор

"Такой грязи я наверно никогда не читал - особенно от 99% людей. которые Злату, я уверен, даже не видели вживую… Но, о Боже, она разрушила Ваш идеал, она выбрала КОГО ХОТЕЛА ОНА, а не ВЫ", - обратился он к недовольным.

Олег поддержал Злату в ее выборе (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Для себя Андрея и Диму я ставил финалистами еще после первой церемонии - я тоже видел эти взгляды - и эта ее внутренняя борьба выбора между мужчинами продолжалось все 12 недель. Злата, по всей видимости, выбирала по совокупности факторов - и, как пишут в чатах, ей видимо было мало одного "кексуального" влечения", - пояснил решение певицы Олег.

Он посоветовал всем, кому не понравился выбор холостячки и кого он разочаровал, обратиться к кинематографу.

"В жизни (как, впрочем, и в этом реалити-шоу, это я Вам как человек прошедший 2/3 пути скажу) далеко не всегда бывает хэппи энд - а если все таки пришли ради него (по вашей интерпретации) - то смотрите индийские фильмы", - подытожил Плахотнюк.

На защиту пары Огневич и Задворного встал и психолог Роман Свечкоренко, который вернулся в финале проекта после скандальной истории с разводом.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

"Злата сделала свой выбор. Ей никто не говорил, что делать в финале. Я вообще считаю, что то, что сейчас происходит в комментариях под постами Златы, Андрея, СТБ и Гриши (ведущего проекта Григория Решетника – ред.) не очень нормально.. Это травля в чистом виде", - заявил он.

Успешный бизнесмен и рекордсмен Андрей Хветкевич также решил поделиться своим мнением о финале "Холостячки 2" и поддержать Злату и Андрея, которые сейчас терпят нападки недовольных в сети.

"Несмотря на то, что среди вас много скептиков касательно честности проекта, немало комментаторов, которые некорректно выражаются в сторону Златы (каждый раз больно видеть низость людей), хочу заявить каждому. Все по-настоящему. Живые люди. Испытывают живые чувства", - заверил он.



Андрей рассказал, как делала выбор Злата (фото: instagram.com/diveeasy)

"Злата сделала свой выбор сердцем. Невозможно было не заметить, как она на протяжении проекта изучала саму себя рядом с каждым мужчиной. Что она чувствует, какие качества ей откликаются, какая она рядом с мужчиной, есть ли сомнения или голос сердца уверенно о чем-то заявляет", - поделился наблюдениями Андрей.

Другие участники также призвали не осуждать Злату за ее выбор и не поддаваться соблазну некорректно выражать свои мысли тех, кто недоволен исходом реалити.