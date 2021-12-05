Я бачив ці погляди: учасник "Холостячки" проговорився, хто подобався Огнєвіч і як вона робила вибір

"Такого бруду я напевно ніколи не читав - особливо від 99% людей, які Злату, я впевнений, навіть не бачили наживо ... але, о Боже, вона зруйнувала Ваш ідеал, вона вибрала КОГО хотіла вона, а не ВИ", - звернувся він до незадоволених.

Олег підтримав Злату в її виборі (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Для себе Андрія і Діму я ставив фіналістами ще після першої церемонії - я теж бачив ці погляди - і ця її внутрішня боротьба вибору між чоловіками тривало всі 12 тижнів. Злата, по всій видимості, вибирала за сукупністю факторів - і, як пишуть в чатах, їй мабуть було мало одного "кексуального" потягу", - пояснив рішення співачки Олег.

Він порадив усім, кому не сподобався вибір холостячки і кого він розчарував, звернутися до кінематографа.

"У житті (як, втім, і в цьому реаліті-шоу, це я вам як людина, яка пройшла 2/3 шляху скажу) далеко не завжди буває хеппі енд - а якщо все таки прийшли заради нього (по вашій інтерпретації) - то дивіться індійські фільми", - підсумував Плахотнюк.

На захист пари Огнєвіч і Задворного встав і психолог Роман Свечкоренко, який повернувся у фіналі проекту після скандальної історії з розлученням.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

"Злата зробила свій вибір. Їй ніхто не говорив, що робити у фіналі. Я взагалі вважаю, що те, що зараз відбувається в коментарях під постами Злати, Андрія, СТБ і Гриші (ведучого проекту Григорія Решетника – ред.) не дуже нормально.. Це цькування в чистому вигляді", - заявив він.

Успішний бізнесмен і рекордсмен Андрій Хветкевич також вирішив поділитися своєю думкою про фінал" Холостячки 2 " і підтримати Злату і Андрія, які зараз терплять нападки незадоволених в мережі.

"Незважаючи на те, що серед вас багато скептиків щодо чесності проекту, чимало коментаторів, які некоректно виражаються в бік Злати (кожен раз боляче бачити ницість людей), хочу заявити кожному. Все по-справжньому. Живі люди. Відчувають живі почуття", - запевнив він.



Андрій розповів, як робила вибір Злата (фото: instagram.com/diveeasy)

"Злата зробила свій вибір серцем. Неможливо було не помітити, як вона протягом проекту вивчала саму себе поруч з кожним чоловіком. Що вона відчуває, які якості їй відгукуються, яка вона поруч з чоловіком, чи є сумніви або голос серця впевнено про щось заявляє", - поділився спостереженнями Андрій.

Інші учасники також закликали не засуджувати Злату за її вибір і не піддаватися спокусі некоректно висловлювати свої думки тих, хто незадоволений результатом реаліті.