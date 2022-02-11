Вышел трейлер новой драмы с Мелом Гибсоном и Марком Уолбергом

Вышел свежий трейлер драмы "Отец Стю" (Father Stu), премьера которого в США запланирована на 15 апреля 2022 года. Главные роли в ленте сыграли Марк Уолберг и Мэл Гибсон.

Сюжет фильма расскажет историю Стюарта Лонга - бывшего боксера, который попал в страшную аварию и после этого обратился к религии. Роль самого Стюарта исполнил Марк Уолберг, а его отца сыграл Мэл Гибсон.

Режиссером и сценаристом ленты выступила Розалинда Росс. Для неё это будет первый крупный проект в ее карьере

"Путь отца Стю от нарушителя спокойствия до священника вдохновил многих, в том числе и меня. Рози проделала невероятную работу, уловив суть того, кем он был и как он влиял на людей, которых встречал. Я надеюсь, что с помощью этого фильма мы сохраним его дух и продолжим его добрые дела", - рассказал о фильме Марк Уолберг.

Когда фильм покажут в Украине пока неизвестно.