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Вийшов трейлер нової драми з Мелом Гібсоном і Марком Уолбергом

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П'ятниця 11 лютого 2022 11:14
Вийшов трейлер нової драми з Мелом Гібсоном і Марком Уолбергом Головну роль виконав Марк Уолберг (фото: youtube.com/user/enews)
Автор: Сергій Кулик

Вийшов свіжий трейлер драми" батько Стю " (Father Stu), прем'єра якого в США запланована на 15 квітня 2022 року. Головні ролі в стрічці зіграли Марк Уолберг і Мел Гібсон.

Роликом поділився офіційний YouTube-канал E!News.

Сюжет фільму розповість історію Стюарта Лонга-колишнього боксера, який потрапив у страшну аварію і після цього звернувся до релігії. Роль самого Стюарта виконав Марк Уолберг, а його батька зіграв Мел Гібсон.

Режисером і сценаристом стрічки виступила Розалінда Росс. Для неї це буде перший великий проект в її кар'єрі

"Шлях Отця Стю від порушника спокою до священика надихнув багатьох, в тому числі і мене. Розі зробила неймовірну роботу, вловивши суть того, ким він був і як він впливав на людей, яких зустрічав. Я сподіваюся, що за допомогою цього фільму ми збережемо його дух і продовжимо його добрі справи", - розповів про фільм Марк Уолберг.

Коли фільм покажуть в Україні поки невідомо.

Раніше ми писали, що Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"

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