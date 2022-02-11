Вийшов трейлер нової драми з Мелом Гібсоном і Марком Уолбергом

Вийшов свіжий трейлер драми" батько Стю " (Father Stu), прем'єра якого в США запланована на 15 квітня 2022 року. Головні ролі в стрічці зіграли Марк Уолберг і Мел Гібсон.

Сюжет фільму розповість історію Стюарта Лонга-колишнього боксера, який потрапив у страшну аварію і після цього звернувся до релігії. Роль самого Стюарта виконав Марк Уолберг, а його батька зіграв Мел Гібсон.

Режисером і сценаристом стрічки виступила Розалінда Росс. Для неї це буде перший великий проект в її кар'єрі

"Шлях Отця Стю від порушника спокою до священика надихнув багатьох, в тому числі і мене. Розі зробила неймовірну роботу, вловивши суть того, ким він був і як він впливав на людей, яких зустрічав. Я сподіваюся, що за допомогою цього фільму ми збережемо його дух і продовжимо його добрі справи", - розповів про фільм Марк Уолберг.

Коли фільм покажуть в Україні поки невідомо.