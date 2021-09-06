"Я полностью изменился": актер Руслан Коваль впервые откровенно рассказал о разводе и своей новой роли

Руслан, что вас зацепило, когда вы стали работать над ролью в сериале "Топтун"?

Нестор – очень интересный и многослойный персонаж. Это человек с двоякими чувствами и целями. Он – антипод главного героя Василия Топтенко, которого играет Михаил Кукуюк. Тот больше оперативник, чем следователь, а Нестор, наоборот, больше следователь, чем оперативник. И для него бумаги, правильность подачи информации находятся на первом месте. Он уже прошел ту школу жизни, к которой не хочет возвращаться. А Василий Топтенко все свое время проводит на выездах.

Хотя моему персонажу больше по душе кабинетная работа, но в конечном итоге он понимает, что если будет активничать, то сможет получить повышение по службе. Нестору это близко, потому что он карьерист.

Руслан Коваль и актеры сериала "Топтун" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вы делали самопробы или вас пригласили в проект "Топтун"?

Это были пробы с режиссером. Процесс длился очень долго и было много претендентов на роль Нестора. И уже канал "Украина" определял, кто будет играть в сериале "Топтун".

Вам свойственны черты такого человека, как ваш Нестор?

Я абсолютно другой человек. Например, мой персонаж постоянно ест мучное. А я сижу на диете, и мне приходится делать это через себя (улыбнулся).

Руслан Коваль (фото: пресс-служба канала "Украина")

Что может круто изменить жизнь человека? Какие-то непредвиденные ситуации или его решение жить иначе?

Мне кажется, что поступки - это следствие того, что происходит с человеком. Они могут его кардинально изменить. Например, кто-то всю жизнь был взяточником и покрывал теневой бизнес. Но однажды его жена погибла от рук негодяя, который промышлял тем же самым. В результате у человека происходит переоценка ценностей и он занимает абсолютно противоположную позицию, то есть начинает выводить на чистую воду тех, кто ворует, берет взятки и поддерживает нелегальный бизнес.

Вы совершали такие поступки, которые меняли ваше представление не только о себе, но и об окружающих людях?

Кардинальные повороты в моей жизни происходили в те периоды, когда я разводился. На мой взгляд, любая проблема организовывает человека, потому что ее нужно решить, чтобы жить и двигаться дальше.

Руслан Коваль и актеры сериала "Топтун" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Иногда человек в трудной ситуации словно "рассыпается" и не может себя собрать…

Есть люди, которые хотят жить, и есть те, кто хочет мучиться. Что касается меня, то я хочу жить.

В интернете нет информации о вашей личной жизни. Какие вы вынесли для себя уроки из предыдущих отношений?

У меня третий брак. Я полностью поменялся, чтобы моя жизнь стала другой. Соответственно, я не делаю тех ошибок, которые совершал раньше. Когда человек разводится, причина исключительно в нем, потому что он что-то прощает и пропускает. Я понимаю, что виноват во всех своих разводах.

То есть не так, что в ваших отношениях были виноваты оба партнера 50/50 или 10/90?

Нет, абсолютно! И когда мужчина разводится, то вскоре находит такую же женщину. То есть нужно сначала все отпустить, дать себе возможность перестроиться и затем уже искать новые отношения. Тогда понимаешь, что не наступаешь на те же грабли. Дважды у меня так и было. Затем наступила пауза между отношениями, которая длилась примерно полтора года. И потом я встретил свою будущую жену.

В нынешних отношениях у вас уже есть свои традиции?

Мы очень любим животных, поэтому у нас дома много собак и кошек. Моя жена не безразлична к брошенным животным, и у нас они все с улицы. Восемь собак и шесть кошек. Хорошо, что у нас свой дом, потому что поместится всем в квартире было бы невозможно.

Ваша жизнь как-то изменилась за период вынужденной самоизоляции?

Наш дом находится за городом, у меня свой круг общения, своя среда, поэтому карантин прошел безболезненно. В этот период я понял, что, оказывается, есть предостаточно времени, чтобы развиваться. После того, как снимут все ограничения, хочется продолжать работать.

Руслан Коваль (фото: пресс-служба канала "Украина")