"Я повністю змінився": актор Руслан Коваль вперше відверто розповів про розлучення і свою нову роль

Руслан, що вас зачепило, коли ви стали працювати над роллю в серіалі "Топтун"?

Нестор - дуже цікавий і багатошаровий персонаж. Це людина з двоякими почуттями і цілями. Він - антипод головного героя Василя Топтенка, якого грає Михайло Кукуюк. Той більше оперативник, ніж слідчий, а Нестор, навпаки, більше слідчий, ніж оперативник. І для нього папери, правильність подачі інформації знаходяться на першому місці. Він вже пройшов ту школу життя, до якої не хоче повертатися. А Василь Топтенко весь свій час проводить на виїздах.

Хоча моєму персонажу більше до душі кабінетна робота, але в кінцевому підсумку він розуміє, що якщо буде проявляти активність, то зможе отримати підвищення по службі. Нестору це близько, тому що він кар'єрист.

Руслан Коваль і актори серіалу "Топтун" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ви робили самопроби або вас запросили в проект "Топтун"?

Це були проби з режисером. Процес тривав дуже довго і було багато претендентів на роль Нестора. І вже канал "Україна" визначав, хто гратиме в серіалі.

Вам властиві риси такої людини, як ваш Нестор?

Я абсолютно інша людина. Наприклад, мій персонаж постійно їсть щось з борошна. А я сиджу на дієті - і мені доводиться контролювати себе (посміхається).

Руслан Коваль (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що може круто змінити життя людини? Якісь непередбачені ситуації або його рішення жити інакше?

Мені здається, що вчинки - це наслідок того, що відбувається з людиною. Вони можуть його кардинально змінити. Наприклад, хтось все життя був хабарником і покривав тіньовий бізнес. Але одного разу його дружина загинула від рук негідника, який промишляв тим же самим. В результаті у людини відбувається переоцінка цінностей і він займає абсолютно протилежну позицію, тобто починає виводити на чисту воду тих, хто краде, бере хабарі і підтримує нелегальний бізнес.

Ви здійснювали такі вчинки, які змінювали ваше уявлення не тільки про себе, але і про оточуючих людей?

Кардинальні повороти в моєму житті відбувалися в ті періоди, коли я розлучався. На мій погляд, будь-яка проблема організовує людину, тому що її потрібно вирішити, щоб жити і рухатися далі.

Руслан Коваль і актори серіалу "Топтун" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Іноді людина у важкій ситуації немов "розсипається" і не може себе зібрати…

Є люди, які хочуть жити, і є ті, хто хоче мучитися. Що стосується мене, то я хочу жити.

В інтернеті немає інформації про ваше особисте життя. Які ви винесли для себе уроки з попередніх відносин?

У мене третій шлюб. Я повністю змінився, щоб моє життя стало іншим. Відповідно, я не роблю тих помилок, які здійснював раніше. Коли людина розлучається, причина - виключно в ній, бо вона щось прощає і пропускає. Я розумію, що винен у всіх своїх розлученнях.

Тобто не так, що у ваших стосунках були винні обидва партнери 50/50 або 10/90?

Ні, абсолютно! І коли чоловік розлучається, то незабаром знаходить таку ж жінку. Тобто потрібно спочатку все відпустити, дати собі можливість перебудуватися і потім вже шукати нові відносини. Тоді розумієш, що не наступаєш на ті ж граблі. Двічі у мене так і було. Потім настала пауза між відносинами, яка тривала приблизно півтора року. І потім я зустрів свою майбутню дружину.

У нинішніх відносинах у вас вже є свої традиції?

Ми дуже любимо тварин, тому у нас вдома багато собак і кішок. Моя дружина не байдужа до покинутих тварин - у нас вони всі з вулиці. Вісім собак і шість кішок. Добре, що у нас свій будинок, тому що поміститься всім в квартирі було б неможливо.

Ваше життя якось змінилося за період вимушеної самоізоляції?

Наш будинок знаходиться за містом, у мене своє коло спілкування, своє середовище, тому карантин пройшов безболісно. У цей період я зрозумів, що, виявляється, є достатньо часу, щоб розвиватися. Після того, як знімуть всі обмеження, хочеться продовжувати працювати.

Руслан Коваль (фото: прес-служба каналу "Україна")