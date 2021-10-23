Женатый участник "Холостячки 2" после ухода поставил в точку в истории с разводом: я принял решение

"За год до расставания был конфликт, за этим наблюдал наш ребенок. Это было неприяемлимо. Это начало влиять на ребенка. Я принимал решение очень сложно и долго. Скандал повторился месяцев через 7-8 и, я принял решение", - рассказал он о непростой ситуации в семье.

Роман был против появления Илоны в студии программы.

Роман Свечкоренко долго шел к разводу (фото: instagram.com/svechkorenko)

"У нас до сих пор позиция конфронтации. Мы бы скорее всего здесь поругались – я предполагаю эту возможность. У меня к ней чувства максимально нейтральные, где-то хорошие", - прокомментировал отношения с супругой Роман.

Также всплыла еще одна интересная деталь о личной жизни мужчины. Так, при первом знакомстве со Златой он сыграл ей на фортепиано романтическую мелодию в сопровождении музыкантов, чем растрогал певицу. Такую же мелодию с теми же музыкантами он когда-то подарил и экс-супруге. Мужчина заверил, что совпадение обстоятельств – это случайность.

Она рассказал о своих планах и готовности продолжать борьбу за Злату.

Роман признался, какие у него отношения с женой (фото: instagram.com/svechkorenko)

"Будем пытаться закрыть мой вопрос. С Илоной вопрос закрыт. Одна из главных моих целей – я разведусь, и все", - пообещал участник "Холостячки 2".

На личой странице в Instagram Роман прокомментировал происходящее на экране.

"Ну вот и все… У меня внутри просто неодолимое чувство несправедливости по отношению ко мне, и к ситуации которая произошла", - написал он, не вдаваясь в подобности.