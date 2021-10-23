Одружений учасник "Холостячки 2" після відходу поставив в крапку в історії з розлученням: я прийняв рішення

У шостому випуску реаліті "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч співачка витягла з шафи скелети деяких учасників, що вкрай її засмутило. Наприклад, вона засумнівалася в психологу Романі Свечкоренко і відправила його на поліграф. Після спілкування з пографологом з'ясувалося, що чоловік ще офіційно одружений. Після таких новин співачка викликала чоловіка на відверту розмову. Він пояснив - з дружиною Ілоною розійшовся рік тому. Це рішення остаточне, але формальності шлюборозлучного процесу затягнулися, тому він дійсний лише на папері. Злата довго думала, як вчинити з Романом, адже він їй дуже сподобався і вона відчула з ним емоційний зв'язок. Так, вона запропонувала компромісне рішення - Роман офіцально розлучається, оформляє документи і після цього повертається на проект.
У студії пост-шоу "Як вийти заміж" Роман вирішив розставити всі крапки над"і".
"За рік до розставання був конфлікт, за цим спостерігала наша дитина. Це було неприйнятно. Це почало впливати на дитину. Я приймав рішення дуже складно і довго. Скандал повторився місяців через 7-8 і, я прийняв рішення", - розповів він про непросту ситуацію в сім'ї.
Роман був проти появи Ілони в студії програми.
Роман Свечкоренко довго йшов до розлучення (фото: instagram.com/svechkorenko)
"У нас досі позиція конфронтації. Ми б швидше за все тут посварилися - я припускаю цю можливість. У мене до неї почуття максимально нейтральні, десь хороші", - прокоментував стосунки з дружиною Роман.
Також сплила ще одна цікава деталь про особисте життя чоловіка. Так, при першому знайомстві зі Златою він зіграв їй на фортепіано романтичну мелодію в супроводі музикантів, чим зворушив співачку. Таку ж мелодію з тими ж музикантами він колись подарував і екс-дружині. Чоловік запевнив, що збіг обставин – це випадковість.
Вона розповів про свої плани і готовність продовжувати боротьбу за Злату.
Роман зізнався, які у нього стосунки з дружиною (фото: instagram.com/svechkorenko)
"Будемо намагатися закрити моє питання. З Ілоною питання закрите. Одна з головних моїх цілей - я розлучусь, і все", - пообіцяв учасник "Холостячки 2".
На особистій сторінці в Instagram Роман прокоментував те, що відбувається на екрані.
"Ну ось і все... У мене всередині просто нездоланне почуття несправедливості по відношенню до мене, і до ситуації яка сталася", - написав він, не вдаючись у деталі.
Нагадаємо, що раніше учасник "Холостячки 2" Дмитро Шевченко висловився про ревнощі і поцілунку зі Златою Огневич.