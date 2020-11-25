Звезда сериала "Ход королевы" приоткрыла тайну о сексуальном опыте и ориентации главной героини

Актриса Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине сериала "Ход королевы"

Аня Тейлор-Джой, которая сыграла шахматистку Бет Хармон в популярном американском сериале "Ход королевы" (The Queen's Gambit), откровенно рассказала о сексуальной жизни и ориентации своей героини.

Голливудская актриса отметила, что сексуальный опыт шахматистки порой действительно выглядит неловко и смешно. Поклонники сериала подозревают, что Бет может быть лесбиянкой. Об этом сообщает The Sun.

В одном из эпизодов сериала она оказалась в постели вместе с красивой моделью Клео, которую играет Милли Брэйди.

Когда Бет лишилась девственности с парнем, то даже не сняла одежду, а в конце похлопала его по плечу. При этом актриса призналась, что похлопывание по плечу - это ее идея.

"Каждый раз, когда она играет в шахматы, она всегда кому-то пожимает руку. Поэтому она чувствует, что ей нужно поставить точку том, что только что произошло. Она такая: "Молодец. Ты пытался. Спасибо", - заявила актриса.

Стоит отметить, что сериал "Ход королевы" неделя за неделей становился самым рейтинговым шоу с момента его выхода на Netflix 23 октября.

В нем подробно рассказывается, как наркозависимость помогает Бет сосредоточиться, когда она представляет себе шахматную доску на потолке, чтобы изучать различные приемы игры.

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