46-річна Соломія Вітвіцька показала нові фото з округлим животиком у важливий день

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка невдовзі вперше стане мамою, сьогодні святкує день народження. З цієї нагоди вона показала нові фото вагітності, а її наречений-військовий Олексій Ситайло звернувся до неї публічно.

Вітвіцька показала нові фото вагітності

На оприлюднених світлинах Соломія Вітвіцька постала в ніжному образі, який поєднує українські традиції, символізм і тему майбутнього материнства.

Телеведуча позує на тлі зеленого саду босоніж на траві в білій лляній сукні з елементами, стилізованими під вишиванку. Образ доповнює широка червона плахта-пояс і білий головний убір із торочками, що відсилає до автентичного українського вбрання.

Вітвіцька показала вагітний животик (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На окремих кадрах Вітвіцька ніжно тримає руки на округлому животі, демонструючи свій стан і особливий період очікування дитини. Фото передають спокій і емоційність моменту.

Також на знімках вона з’являється разом зі своїм обранцем - Олексієм Ситайлом, який у мілітарі-образі обіймає кохану та покладає руку на її живіт. Пара виглядає щасливою, демонструючи взаємну підтримку в цей важливий період.

Вагітна Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що написала Соломія Вітвіцька

Іменинниця поділилася особистими роздумами та зізналася, що ще рік тому не могла уявити, яким буде цей день народження.

Судячи з допису телеведучої, зараз вона переживає один із найщасливіших періодів свого життя. Вітвіцька наголосила, що зустрічає новий рік життя з любов'ю, підтримкою близьких і особливою надією.

"Рік тому я не уявляла, яким буде цей день. А сьогодні зустрічаю його з любов'ю в серці, людьми, яких обрала сама, і найбільшою надією, яку тільки можна носити під серцем", - написала вона.

Ймовірно, під "найбільшою надією" телеведуча мала на увазі майбутнє материнство, про яке стало відомо нещодавно.

Також Вітвіцька подякувала людям, які підтримують її, та навіть згадала про критиків.

"Дякую усім, хто поруч - ви робите мене щасливішою. І дякую усім хейтерам - ви робите мене сильнішою", - зазначила ведуча.

Окремі слова вдячності вона присвятила своїй родині та коханому.

"Дякую рідним - ви найкращі, дякую коханому - з тобою надійно", - підсумувала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Наречений-військовий Вітвіцької звернувся до неї

У своєму дописі Ситайло зізнався, що цінує телеведучу не за її популярність чи роботу на телебаченні, а за людські якості, які знає особисто.

"Сьогодні день народження у людини, яка робить цей світ світлішим. Ти сильна тоді, коли іншим бракує сил, добра тоді, коли це найбільше потрібно і справжня навіть тоді, коли навколо надто багато фальші та "шуму", - написав він.

Військовий зазначив, що знає Вітвіцьку не як телевізійну зірку, а як людину зі своїми переживаннями, перемогами та сумнівами.

"Я знаю тебе не з екрана телевізора. Я знаю твої переживання і твої перемоги, твої сумніви і твою віру, твою турботу про людей і твоє велике серце, саме за це ціную тебе найбільше", - зізнався наречений ведучої.

Також він подякував коханій за підтримку та побажав їй більше часу для себе і близьких.

"Я хочу, щоб ти частіше усміхалася, щоб у тебе було більше часу для себе, для рідних, для всього, що робить тебе щасливою, щоб доля берегла тебе так само, як ти бережеш тих, хто тобі дорогий", - написав Ситайло.

Свій допис він завершив романтичним освідченням у почуттях.

"З днем народження, кохана. Будь щасливою, бо ти заслуговуєш на це як ніхто інший. Кохаю!" - звернувся військовий до Вітвіцької.

Соломія Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької

З 2024 року телеведуча перебуває у стосунках з Олексієм, який до повномасштабного вторгнення працював суддею на Сумщині, а з початком війни приєднався до ЗСУ.

Пара була знайома раніше, однак зблизилася під час великої війни. У лютому 2025 року Ситайло освідчився ведучій під час відпочинку в Буковелі.

У квітні 2026 року Вітвіцька повідомила про вагітність первістком. Вона зізнавалася, що це стало для неї несподіванкою, а найскладнішим етапом був токсикоз.

Пара вже знає стать дитини - у них народиться хлопчик.

Соломія Вітвіцька вагітна первістком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)