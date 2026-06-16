46-летняя Соломия Витвицкая показала новые фото с округлым животиком в важный день

Телеведущая Соломия Витвицкая, которая вскоре впервые станет мамой, сегодня отмечает день рождения. По этому случаю она опубликовала новые фото своей беременности, а ее жених-военный Алексей Ситайло обратился к ней публично.

Витвицкая показала новые фото беременности

На опубликованных снимках Соломия Витвицкая предстала в нежном образе, сочетающем украинские традиции, символизм и тему будущего материнства.

Телеведущая позирует на фоне зеленого сада босиком на траве в белом льняном платье с элементами, стилизованными под вышиванку. Образ дополняет широкая красная плахта-пояс и белый головной убор с бахромой, отсылающий к аутентичному украинскому наряду.

Витвицкая показала беременный животик (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На отдельных кадрах Витвицкая нежно держит руки на округлом животе, демонстрируя свое состояние и особый период ожидания ребенка. Фотографии передают спокойствие и эмоциональность момента.

Также на снимках она появляется вместе со своим избранником - Алексеем Ситайлом, который в милитари-образе обнимает любимую и кладет руку на ее живот. Пара выглядит счастливой, демонстрируя взаимную поддержку в этот важный период.

Беременная Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Что написала Соломия Витвицкая

Именинница поделилась личными размышлениями и призналась, что еще год назад не могла представить, каким будет этот день рождения.

Судя по посту телеведущей, сейчас она переживает один из самых счастливых периодов своей жизни. Витвицкая подчеркнула, что встречает новый год жизни с любовью, поддержкой близких и особой надеждой.

"Год назад я не представляла, каким будет этот день. А сегодня встречаю его с любовью в сердце, людьми, которых выбрала сама, и самой большой надеждой, которую только можно носить под сердцем", - написала она.

Вероятно, под "самой большой надеждой" телеведущая имела в виду будущее материнство, о котором стало известно недавно.

Также Витвицкая поблагодарила людей, которые ее поддерживают, и даже упомянула о критиках.

"Спасибо всем, кто рядом - вы делаете меня счастливее. И спасибо всем хейтерам - вы делаете меня сильнее", - отметила ведущая.

Отдельные слова благодарности она посвятила своей семье и любимому.

"Спасибо родным - вы лучшие, спасибо любимому - с тобой надежно", - подытожила Витвицкая.

Соломия Витвицкая с женихом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Жених-военный Витвицкой обратился к ней

В своем посте Ситайло признался, что ценит телеведущую не за ее популярность или работу на телевидении, а за человеческие качества, которые знает лично.

"Сегодня день рождения у человека, который делает этот мир светлее. Ты сильна тогда, когда другим не хватает сил, добра тогда, когда это больше всего нужно, и настоящая даже тогда, когда вокруг слишком много фальши и "шума", - написал он.

Военный отметил, что знает Витвицкую не как телезвезду, а как человека со своими переживаниями, победами и сомнениями.

"Я знаю тебя не с экрана телевизора. Я знаю твои переживания и твои победы, твои сомнения и твою веру, твою заботу о людях и твое большое сердце, именно за это ценю тебя больше всего", - признался жених ведущей.

Также он поблагодарил любимую за поддержку и пожелал ей больше времени для себя и близких.

"Я хочу, чтобы ты чаще улыбалась, чтобы у тебя было больше времени для себя, для родных, для всего, что делает тебя счастливой, чтобы судьба берегла тебя так же, как ты бережешь тех, кто тебе дорог", - написал Ситайло.

Свой пост он завершил романтическим признанием в чувствах.

"С днем рождения, любимая. Будь счастлива, потому что ты заслуживаешь этого как никто другой. Люблю!" - обратился военный к Витвицкой.

Соломия Витвицкая с любимым (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой

С 2024 года телеведущая находится в отношениях с Алексеем, который до полномасштабного вторжения работал судьей в Сумской области, а с началом войны присоединился к ВСУ.

Пара была знакома ранее, однако сблизилась во время большой войны. В феврале 2025 года Ситайло сделал предложение ведущей во время отдыха в Буковеле.

В апреле 2026 года Витвицкая сообщила о беременности первенцем. Она признавалась, что это стало для нее неожиданностью, а самым сложным этапом был токсикоз.

Пара уже знает пол ребенка - у них родится мальчик.

Соломия Витвицкая беременна первым ребенком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)