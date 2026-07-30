Ахтем Сеітаблаєв після важкого розриву закрутив новий роман: що відомо про загадкову обраницю

Що відомо про нову обраницю

За словами Сеітаблаєва, зі своєю коханою він познайомився на одному з кінопоказів. Обраниця знаменитості не пов'язана з кіно чи журналістикою - вона працює громадською діячкою.

Режисер не став розкривати її ім'я, проте розповів, що вона молодша за нього. Водночас Сеітаблаєв зізнався, що дуже цінує стосунки з коханою та почувається поруч із нею надійно.

"В особистому житті в мене все гаразд. Звичайно, я закоханий. Вона мудра, вона розумна, вона працьовита, вона гарна, з нею надійно. Ми познайомились на одному з заходів по професії, на одному з кінопоказів. Вона не акторка, не журналістка, вона громадська діячка. Вона молодша, але не набагато", - поділився режисер.

Таємниці, які Сеітаблаєв поки не готовий розкривати

Ахтем також пояснив, чому не розкриває особу своєї обраниці. Він вважає, що особисте життя не повинно бути відкритим для сторонніх, тому не планує поспішати з публічним представленням коханої.

Водночас режисер наголосив, що не приховує свої стосунки. Якщо він відчує, що настав відповідний момент, то зможе познайомити обраницю зі своїми шанувальниками.

"Я взагалі-то вважаю, що особисте життя, воно тому й особисте, що ти маєш його оберігати. Якщо буде слушна нагода, якщо це буде гармонійно, буде комфортно, то так, звичайно, я нікого не приховую", - додав він.

Що ще відомо про особисте життя Ахтема Сеітаблаєва

До нових стосунків Ахтем був заручений із Мар'яною Боцвинюк. Вона молодша за режисера на 20 років. Пара певний час будувала спільні плани та готувалася до весілля, однак згодом їхні стосунки завершилися. Причини розставання ні Ахтем, ні Мар'яна публічно не коментували.

Сам Сеітаблаєв згодом зізнавався, що розрив став для нього болючим і пережити цей період було нелегко.

Водночас режисер не став виносити подробиці особистого життя на загал і не розповідав, що саме стало причиною завершення їхнього роману.