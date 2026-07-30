Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва закрутил новый роман: что известно о загадочной избраннице

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал об изменениях личной жизни. После разрыва с невестой Марьяной Боцвинюк знаменитость снова влюблена и находится в отношениях.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на проект "Наодинці з гламуром".
По словам Сеитаблаева, со своей любимой он познакомился на одном из кинопоказов. Избранник знаменитости не связан с кино или журналистикой - он работает общественным деятелем.
Режиссер не стал раскрывать ее имя, однако рассказал, что она младше его. В то же время, Сеитаблаев признался, что очень ценит отношения с любимой и чувствует себя рядом с ней надежно.
"В личной жизни у меня все в порядке. Конечно, я влюблен. Она мудра, она умна, она трудолюбива, она хороша, с ней надежно. Мы познакомились на одном из мероприятий по профессии, на одном из кинопоказов. Она не актриса, не журналистка, она общественный деятель. Она младше, но не намного", - поделился режиссер.
Ахтем также объяснил, почему не раскрывает личность своей избранницы. Он считает, что личная жизнь не должна быть открыта для посторонних, поэтому не планирует спешить с публичным представлением любимой.
В то же время режиссер подчеркнул, что не скрывает своих отношений. Если он почувствует, что настал подходящий момент, то сможет познакомить избранницу со своими поклонниками.
"Я вообще-то считаю, что личная жизнь, она потому и личная, что ты должна ее оберегать. Если будет правильный случай, если это будет гармонично, будет комфортно, то да, конечно, я никого не скрываю", - добавил он.
К новым отношениям Ахтем был обручен с Марьяной Боцвинюк. Она младше режиссера на 20 лет. Пара некоторое время строила общие планы и готовилась к свадьбе, однако со временем их отношения завершились. Причины расставания ни Ахтем, ни Марьяна публично не комментировали.
Сам Сеитаблаев потом признавался, что разрыв стал для него болезненным и пережить этот период было нелегко.
В то же время режиссер не стал выносить подробности личной жизни и не рассказывал, что именно стало причиной завершения их романа.