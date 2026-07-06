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Ауріка Ротару зізналася, як реагує на порівняння з сестрою та чи підтримує з нею зв'язок

22:34 06.07.2026 Пн
2 хв
Артистка пояснила, чи ображається, коли її плутають з родичкою
aimg Сюзанна Аль Маріді
Ауріка Ротару зізналася, як реагує на порівняння з сестрою та чи підтримує з нею зв'язок Ауріка Ротару з сестрою (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
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Співачка Ауріка Ротару відверто розповіла про свої стосунки зі старшою сестрою, народною артисткою Софією Ротару. Виконавиця зізналася, як реагує на постійні порівняння із зірковою родичкою та чи спілкуються вони зараз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки YouTube-проєкту "Тур зірками".

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Що сказала Ауріка Ротару про сестру

Протягом багатьох років співачці неодноразово доводилося стикатися з кумедними ситуаціями, коли її плутали з Софією Михайлівною.

Артистка пригадала, що під час прогулянок люди часто зверталися до неї, називаючи ім'ям її знаменитої сестри.

"Дуже часто було раніше, коли ми разом ідемо, до мене: "Софія Михайловна, добрий день", - зізналася вона.

Втім, такі ситуації ніколи не викликали в неї образ. За словами Ауріки, вона спокійно ставиться до подібних порівнянь.

"Чому я тут повинна ображатися? Це ж моя сестра", - зазначила вона.

Також артистка відповіла на запитання про спілкування з родичкою, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії веде закритий спосіб життя та не дає інтерв’ю.

"Звичайно, звичайно. Ми сестри, ми спілкуємось", - наголосила вона.

Ауріка Ротару зізналася, як реагує на порівняння з сестрою та чи підтримує з нею зв'язокСофія та Ауріка Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Де зараз Софія Ротару

Нагадаємо, вже кілька років артистка не спілкується зі ЗМІ та рідко з'являється на публіці. Час від часу вона публікує дописи в соціальних мережах, реагуючи на обстріли України або важливі особисті події.

У квітні сестра співачки спростувала чутки про виїзд за кордон. За її словами Софія Михайлівна залишається в Україні.

Вона проживає у Київській області, де, як сказала Ауріка, займається садом та городом.

Щодо музичної кар'єри, то тут Ротару поки повертатися на сцену не планує. Принаймні під час війни.

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