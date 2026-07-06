Аурика Ротару призналась, как реагирует на сравнения с сестрой и поддерживает ли с ней связь

Певица Аурика Ротару откровенно рассказала о своих отношениях со старшей сестрой, народной артисткой Софией Ротару. Исполнительница призналась, как реагирует на постоянные сравнения со звездной родственницей и общаются ли они сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки YouTube-проекту "Тур зірками".

Что сказала Аурика Ротару о сестре

В течение многих лет певице неоднократно приходилось сталкиваться с забавными ситуациями, когда ее путали с Софией Михайловной.

Артистка припомнила, что во время прогулок люди часто обращались к ней, называя именем знаменитой сестры.

"Очень часто было раньше, когда мы вместе идем, ко мне: "София Михайловна, здравствуйте", - призналась она.

Впрочем, такие ситуации никогда не вызывали у нее обиды. По словам Аурики, она спокойно относится к подобным сравнениям.

"Почему я здесь должна обижаться? Это моя сестра", - отметила она.

Также артистка ответила на вопрос по поводу общения с родственницей, которая после начала полномасштабного вторжения России ведет закрытый образ жизни и не дает интервью.

"Конечно, конечно. Мы сестры, мы общаемся", - подчеркнула она.

София и Аурика Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Где сейчас София Ротару

Напомним, уже несколько лет артистка не общается со СМИ и редко появляется на публике. Время от времени она публикует посты в социальных сетях, реагируя на обстрелы Украины или важные личные события.

В апреле сестра певицы опровергла слухи о выезде за границу . По ее словам, София Михайловна остается в Украине.

Она проживает в Киевской области, где, как сказала Аурика, занимается садом и огородом.

Что касается музыкальной карьеры, то Ротару пока возвращаться на сцену не планирует. По крайней мере, во время войны.