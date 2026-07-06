Ауріка Ротару зізналася, як реагує на порівняння з сестрою та чи підтримує з нею зв'язок

Що сказала Ауріка Ротару про сестру

Протягом багатьох років співачці неодноразово доводилося стикатися з кумедними ситуаціями, коли її плутали з Софією Михайлівною.

Артистка пригадала, що під час прогулянок люди часто зверталися до неї, називаючи ім'ям її знаменитої сестри.

"Дуже часто було раніше, коли ми разом ідемо, до мене: "Софія Михайловна, добрий день", - зізналася вона.

Втім, такі ситуації ніколи не викликали в неї образ. За словами Ауріки, вона спокійно ставиться до подібних порівнянь.

"Чому я тут повинна ображатися? Це ж моя сестра", - зазначила вона.

Також артистка відповіла на запитання про спілкування з родичкою, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії веде закритий спосіб життя та не дає інтерв’ю.

"Звичайно, звичайно. Ми сестри, ми спілкуємось", - наголосила вона.

Софія та Ауріка Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Де зараз Софія Ротару

Нагадаємо, вже кілька років артистка не спілкується зі ЗМІ та рідко з'являється на публіці. Час від часу вона публікує дописи в соціальних мережах, реагуючи на обстріли України або важливі особисті події.

У квітні сестра співачки спростувала чутки про виїзд за кордон. За її словами Софія Михайлівна залишається в Україні.

Вона проживає у Київській області, де, як сказала Ауріка, займається садом та городом.

Щодо музичної кар'єри, то тут Ротару поки повертатися на сцену не планує. Принаймні під час війни.