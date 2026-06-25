"Багато здоров'я треба". Міка Ньютон чесно відповіла, чи повернеться на українську сцену

Що сказала Міка Ньютон про повернення в Україну

Співачка, яка нещодавно вразила публіку виступом на фестивалі в Києві, наразі не має чіткої відповіді щодо музичного майбутнього через низку особистих і професійних обставин.

Як відомо, більшість її відомих композицій досі перебувають у власності колишнього продюсера Юрія Фальоси, що ускладнює питання їхнього перевипуску українською.

Вона зазначила, що для подібних кроків потрібні окремі домовленості та додаткові ресурси.

"Я не можу нічого обіцяти. Якщо ти починаєш робити такі заявки - я повертаюся - тоді ти повинна служити. Потрібно випускати пісні, тобто мені треба налагодити контакт з Юрою. Питати дозвіл чи це юристи повинні говорити", - пояснила вона.

Водночас вона прокоментувала фінансовий аспект питання.

"Ці пісня, якщо перевипускати, то виключно для людей. Не так багато артисти заробляють з роялті. Там не такі великі гроші", - зауважила вона.

Ньютон про повернення в Україну (фото: instagram.com/mikanewton)

Окремо Міка, яка пережила рак яєчника, згадала про стан свого здоров’я.

"Щоб робити кар'єру в Україні, дуже багато здоров'я треба, сил. Кріс не зможе постійно зі мною їздити. Для нас це була як відпустка (виступ на фестивалі - ред.) Тобто ми замість Мальдів поїхали в Україну подарувати людям настрій", - зазначила вона.

Перед одним з концертів співачка отримала настанову пройти нову біопсію.

"Знову маємо пригоди. Я про це ж не говорю ніде. Тому, не осуджуйте людей. Я зі всіх сили старалася приїхати і зробити свято для людей", - поділилася вона.

Водночас вона дала зрозуміти, що не виключає можливість повернення на українську сцену за сприятливих умов.

"Якщо Бог дасть мені здоров'я, біопсія вернеться нормальна, будемо вирішувати. Я зроблю все, щоб люди, які слухали мою музику, які прийшли на концерт, були задоволені мною", - сказала вона.