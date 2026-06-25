"Много здоровья надо". Мика Ньютон честно ответила, вернется ли на украинскую сцену

Что сказала Мика Ньютон о возвращении в Украину

У певицы, которая недавно поразила публику выступлением на фестивале в Киеве, пока нет однозначного ответа по поводу музыкального будущего из-за ряда личных и профессиональных обстоятельств.

Как известно, большинство ее известных композиций до сих пор находятся в собственности бывшего продюсера Юрия Фальосы, что затрудняет вопрос их перевыпуска на украинском языке.

Она отметила, что для подобных шагов необходимы отдельные договоренности и дополнительные ресурсы.

"Я не могу ничего обещать. Если ты начинаешь делать такие заявки - я возвращаюсь - тогда ты должна служить. Нужно выпускать песни, то есть мне нужно наладить контакт с Юрой. Спрашивать разрешение или это юристы должны говорить", - объяснила она.

В то же время она прокомментировала финансовый аспект вопроса.

"Эти песня, если перевыпускать, то исключительно для людей. Не так много артисты зарабатывают с роялти. Там не такие большие деньги", - отметила она.

Ньютон о возвращении в Украину (фото: instagram.com/mikanewton)

Отдельно Мика, пережившая рак яичника, вспомнила о состоянии своего здоровья.

"Чтобы делать карьеру в Украине, очень много здоровья надо, сил. Крис не сможет постоянно со мной ездить. Для нас это был как отпуск (выступление на фестивале - ред.) То есть мы вместо Мальдив поехали в Украину подарить людям настроение", - отметила она.

Перед одним из концертов певица получила наставление пройти новую биопсию.

"Снова приключения. Я об этом же не говорю нигде. Поэтому, не осуждайте людей. Я изо всех сил старалась приехать и сделать праздник для людей", - поделилась она.

В то же время она дала понять, что не исключает возможность возвращения на украинскую сцену при благоприятных условиях.

"Если Бог даст мне здоровье, биопсия вернется нормальная, будем решать. Я сделаю все, чтобы люди, которые слушали мою музыку, пришли на концерт, были довольны мной", - сказала она.