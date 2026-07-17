Баскетбольна тематика і дівчина з куркою: якою була перша вечірка нового "Холостяка" з Кравцовим

Зйомки 15 сезону романтичного шоу "Холостяк" із баскетболістом В'ячеславом Кравцовим тривають. До осінньої прем'єри ще є час, однак творці проєкту вже розкривають нові подробиці першої вечірки, яка виявилася багатою на несподіванки.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку реаліті-шоу в Instagram .

Незвичні сюрпризи

У команді шоу розповіли, що цього сезону знайомство дівчат із головним героєм було дуже креативним. Оскільки часу на особисте спілкування традиційно небагато, учасниці намагалися якнайкраще заявити про себе. Для цього вони приносили оригінальні подарунки, демонстрували свої захоплення та вигадували незвичайні способи знайомства.

Кадри першої вечірки нового сезону шоу "Холостяк" (скриншот)

Найбільше уваги привернула одна з дівчат, яка прийшла на першу вечірку не сама. Вона взяла із собою домашню чорну курку. Як зазначили автори проєкту, це перший випадок в історії українського "Холостяка", коли на знайомстві з головним героєм з'явилася домашня тварина.

Чим дівчата вражали головного холостяка країни (скриншот)

Чи допоміг такий нестандартний хід підкорити серце В'ячеслава Кравцова, глядачі дізнаються вже після виходу шоу.

Першу вечірку оформили у спортивному стилі

Організатори повністю присвятили першу вечірку баскетболу - спорту, з яким пов'язане життя нового "Холостяка". Локацію прикрасили фотографіями Кравцова, його кубками, медалями, м'ячами, ігровими футболками, спортивним взуттям та іншими пам'ятними для нього речами.

Тематичне оформлення для першої вечірки реаліті-проєкту (скриншот)

На території також встановили баскетбольне кільце, щоб атмосфера максимально передавала світ, у якому багато років живе спортсмен.



Особливе значення мала й цифра 15. Саме під цим номером Кравцов багато років виступає за збірну України з баскетболу та є її капітаном. Тому символічний номер нового сезону став одним із головних елементів оформлення вечірки.

Знакові для нового холостяка числа (скриншот)

Зйомки перервала негода

Перша вечірка, як і в попередніх сезонах, тривала понад добу. Однак цього разу команді довелося зіткнутися з несподіваними труднощами.

У день старту зйомок температура повітря піднялася до 37 градусів, ставши рекордною цього року. Уже ввечері погода різко змінилася - почалися сильний вітер, гроза та злива.

Через негоду знімальний процес довелося призупинити на кілька годин. Після того, як погодні умови покращилися, команда продовжила роботу над першим випуском шоу.

Що відомо про нового холостяка

В'ячеслав Кравцов є українським баскетболістом, капітаном чоловічої збірної України. За свою кар'єру він грав за українські та закордонні клуби, а 2012 року став другим українцем, який дебютував у НБА, підписавши контракт із Detroit Pistons.

2026 році саме Кравцова обрали головним героєм 15 сезону шоу "Холостяк". Спортсмен зізнався, що прийшов на проєкт, бо хоче знайти кохання та побудувати серйозні стосунки.

Раніше В'ячеслав розповідав, що для нього важливо, аби дівчина була щирою, доброю, мала почуття гумору та підтримувала його. Також він зазначав, що шукає людину, з якою почуватиметься щасливим і зможе створити міцну сім'ю.