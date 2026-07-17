Баскетбольная тематика и девушка с курицей: какой была первая вечеринка нового "Холостяка" с Кравцовым

Съемки 15 сезона романтического шоу "Холостяк" с баскетболистом Вячеславом Кравцовым продолжаются. До осенней премьеры еще есть время, однако создатели проекта уже раскрывают новые подробности первой вечеринки, которая оказалась богата неожиданностями.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу реалити-шоу в Instagram .

Необычные сюрпризы

В команде шоу рассказали, что в этом сезоне знакомство девушек с главным героем было очень креативным. Поскольку времени на личное общение традиционно немного, участницы пытались лучше заявить о себе. Для этого они приносили оригинальные подарки, демонстрировали свои увлечения и придумывали необычные способы знакомства.

Кадры первой вечеринки нового сезона шоу "Холостяк" (скриншот)

Больше всего привлекла одна из девушек, которая пришла на первую вечеринку не сама. Она взяла с собой домашнюю черную курицу. Как отметили авторы проекта, это первый случай в истории украинского "Холостяка", когда на знакомстве с главным героем появилось домашнее животное.

Чем девушки поражали главного холостяка страны (скриншот)

Помог ли столь нестандартный ход покорить сердце Вячеслава Кравцова, зрители узнают уже после выхода шоу.

Первую вечеринку оформили в спортивном стиле

Организаторы полностью посвятили первую вечеринку баскетболу - спорту, с которым связана жизнь нового "Холостяка". Локацию украсили фотографиями Кравцова, его кубками, медалями, мячами, игровыми футболками, спортивной обувью и другими памятными для него вещами.

Тематическое оформление для первой вечеринки реалити-проекта (скриншот)

На территории также установили баскетбольное кольцо, чтобы атмосфера максимально передавала мир, в котором многие годы живет спортсмен.



Особое значение имела цифра 15. Именно под этим номером Кравцов много лет выступает за сборную Украины по баскетболу и является ее капитаном. Потому символический номер нового сезона стал одним из главных элементов оформления вечеринки.

Знаковые для нового холостяка числа (скриншот)

Съемки прервала непогода

Первая вечеринка, как и в предыдущих сезонах, длилась более суток. Однако на этот раз команде пришлось столкнуться с неожиданными трудностями.

В день старта съемок температура воздуха поднялась до 37 градусов, став рекордной в этом году. Уже к вечеру погода резко изменилась - начались сильный ветер, гроза и ливень.

Из-за непогоды съемочный процесс пришлось приостановить на несколько часов. После того как погодные условия улучшились, команда продолжила работу над первым выпуском шоу.

Что известно о новом холостяке

Вячеслав Кравцов является украинским баскетболистом, капитаном мужской сборной Украины. За свою карьеру он играл за украинские и зарубежные клубы, а в 2012 году стал вторым украинцем, дебютировавшим в НБА, подписав контракт с Detroit Pistons.

В 2026 году именно Кравцова избрали главным героем 15-го сезона шоу "Холостяк". Спортсмен признался, что пришел на проект, потому что хочет найти любовь и построить серьезные отношения.

Ранее Вячеслав рассказывал, что для него важно, чтобы девушка была искренней, доброй, обладала чувством юмора и поддерживала его. Также он отмечал, что ищет человека, с которым будет чувствовать себя счастливым и сможет создать крепкую семью.