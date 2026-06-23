Бебешко заговорив про відродження "Шансу" і сказав, хто міг би замінити Скрябіна

Що Бебешко сказав про повернення "Шансу"

На запитання Дьоміна, чи хотів би продюсер, щоб проєкт "Шанс" повернувся, він відповів, що без Андрія Кузьменка - Кузьми Скрябіна, який загинув в ДТП в 2015 році, це не буде мати сенсу.

"Ви знаєте, чесно говорячи, без Кузьми нема сенсу. "Шанс" тримався на ньому, пам'ятаєте? Далі там (з'явилася - ред.) Наталія Могилевська, вона своє робить зараз. А Кузьма - він головним був по факту", - зазначив Бебешко.

Хто міг би стати ведучим "Шансу"

Однак Володимир Бебешко все ж таки припустив, хто міг би замінити Кузьму, якщо проєкт перезапустили б. На його думку, з цією роллю чудово впорався би Сергій Притула.

"Одна людина змогла би. Притула", - зізнався продюсер.

Також він зазначив, що другою співведучою могла б стати співачка Оля Полякова.

"Та тому що Полякова - це ну то бомба. Знаєте, що таке Полякова? Їй так надоїло вже в Україні. Вона може все. Оля може зробити все, що хоче", - зазначив він.

Що відомо про проєкт "Шанс"

"Шанс" - українське музичне талант-шоу, створене Ігорем Кондратюком як продовження формату "Караоке на майдані".

Проєкт поєднував елементи реаліті та великого телешоу, даючи учасникам можливість за один день кардинально змінити сценічний образ і спробувати себе на великій сцені.

Переможці "Караоке на майдані" автоматично ставали учасниками "Шансу", де з ними працювали продюсери, стилісти та зіркові наставники, серед яких були Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін), Наталія Могилевська, а також запрошені артисти. Учасники готували номер і виступали в прямому ефірі, після чого глядачі голосували за найкращих.

Найуспішніші конкурсанти проходили до фіналу сезону, де виконували як нові пісні, так і дуети з відомими українськими артистами. Головний переможець отримував ротації на радіо, можливість запису кліпу, а в перших сезонах - ще й путівку на міжнародний конкурс "Нова хвиля".

З часом формат змінювався: з’являлися додаткові правила, зокрема грошові призи як альтернатива участі в міжнародних конкурсах.

"Шанс" неодноразово отримував премію "Телетріумф" і став одним із найпомітніших телевізійних музичних проєктів 2000-х в Україні.