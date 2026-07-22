Біологічна донька Джолі та Пітта завдала батьку жорстокого юридичного "удару": що відомо

Вів'єн хоче змінити ім'я

Відповідні документи донька голлівудських акторів подала до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Наразі в документах вона значиться як Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, однак хоче залишити лише прізвище матері.

Причину свого рішення 18-річна дівчина пояснила одним словом - "особиста". Розгляд її заяви призначили на 2 листопада.

Варто зазначити, що Вів'єн уже певний час не використовує прізвище батька публічно. Зокрема, у 2024 році в матеріалах до бродвейської постановки "Чужі", де вона працювала асистенткою продюсера разом із матір'ю, її представили як Вів'єн Джолі.

Четверта дитина Пітта та Джолі відмовляється від його прізвища

Вів'єн стала вже четвертою дитиною Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, яка відмовляється від прізвища батька - публічно або офіційно.

Першою це зробила їхня донька Шайло. Після досягнення повноліття вона подала документи на зміну імені та зрештою стала Шайло Джолі.

Крім того, 2026 році про бажання змінити ім'я заявили також старші діти експодружжя. Меддокс попросив офіційно прибрати з імені прізвище Пітта, а Захара звернулася із подібним проханням. Ще раніше вона вже представлялася без прізвища батька на публічних заходах та під час навчання.

Наразі Пакс і Нокс не проходили офіційну процедуру зміни прізвища. Водночас Нокс, за даними ЗМІ, вже використовував прізвище Джолі в окремих документах.

Джолі з дітьми (фото: Getty Image)

Варто додати, що Вів'єн і Нокс - близнюки та наймолодші діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Вони народилися у липні 2008 року. Усього експодружжя виховує шістьох дітей: трьох біологічних та трьох усиновлених.