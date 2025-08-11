Анджеліна Джолі продає розкішний особняк у Голлівуді, який купила через Бреда Пітта (фото)

Анджеліна Джолі планує виставити на продаж розкішний маєток легендарного режисера Сесіла Б. ДеМілля, який придбала у 2017 році за 24,5 мільйона доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six .

Що відомо про маєток Сесіла Б. ДеМілля

Розташований на ділянці площею понад два акри в престижному районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі, цей дім був збудований у 1913 році та понад чотири десятиліття належав творцю фільму "Десять заповідей".

До смерті ДеМілля у 1959 році тут жили та працювали зірки класичного Голлівуду.

Маєток площею понад 11 тисяч квадратних футів включає шість спалень, десять ванних кімнат, чотири каміни, просторий винний льох, чайний будиночок, офіційні сади та басейн із фонтанами.

З вікон відкривається краєвид на обсерваторію Ґріффіта.

Особняк, який продає Анджеліна Джолі (фото: thehollywoodhome.com)

Під час пандемії Джолі разом із дітьми мешкала в особняку, а також приймала тут друзів, які були змушені залишити свої домівки через масштабні лісові пожежі.

В інтерв’ю британському Vogue у 2021 році акторка пояснювала вибір цього будинку близькістю до колишнього чоловіка.

"Я хотіла, щоб він був поруч із їхнім батьком, який живе лише за п’ять хвилин", - зазначила вона, маючи на увазі Бреда Пітта.

Джолі також зізнавалася, що відчувала певний тиск, переїжджаючи сюди.

"Ніби я прокралася туди, де зазвичай проводили час ДеМілль і [Чарлі] Чаплін. Мені подобається, що тут немає кімнати для розваг, але є багато доріжок і місць для прогулянок та роздумів. Я дуже щаслива, що у нас це є зараз", - ділилася знаменитість.

Після смерті ДеМілля будинок залишався у власності його родини, а згодом був ретельно відреставрований зі збереженням оригінальних деталей - від витонченої ліпнини та дерев’яних панелей до французьких арочних дверей.

Особняк, який продає Анджеліна Джолі (фото: thehollywoodhome.com)

Акторка придбала маєток після гучного розлучення з Піттом у 2016 році, коли пара почала багаторічну судову боротьбу за розподіл майна та опіку над дітьми.

Хоча більшість суперечок було врегульовано минулого року, вони досі з'ясовують питання щодо французької виноробні Château Miraval вартістю 500 мільйонів доларів.

Ціна, за яку Джолі планує продати будинок, поки не розголошується.