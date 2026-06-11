"Бізнес": СолоХа відповіла, чому її не беруть на "Євробачення"

Співачка СолоХа розповіла, що вже кілька років поспіль намагається потрапити на "Євробачення", однак щоразу отримує відмову. Артистка переконана, що могла б привернути до себе значну увагу та додати конкурсу більше резонансу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК-Україна .

Чому СолоХу не беруть на "Євробачення"

За словами співачки, бажання представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі для неї досі актуальне.

"Так, це класно, я б дуже хотіла", - зізналася вона.

СолоХа зазначила, що подавала заявки на участь вже не один раз.

"Чотири чи п’ять разів", - зазначила артистка.

На запитання про те, чи пояснюють їй причини відмов, СолоХа заявила, що має власне бачення ситуації. На її думку, вона зуміла б "вибитися з прісної картинки", але хтось цього не хоче.

СолоХа висловилася про бажання виступити на "Євробаченні" (фото: РБК-Україна)

"Тому що я певний персонаж у шоубізнесі. Не будемо казати "особистість". Саме персонаж. Усі різні, але я знаю, що зі мною були б хороші рейтинги. Я привернула б до себе дуже велику увагу, до свого меседжу, до того, що я не боюся говорити, до свого посилу", - зазначила співачка.

"Своїм десь навіть провокативним образом, хореографією, костюмами - ми зробили б щось цікаве й нестандартне. Це б точно сильно вибивалося з тієї інколи сумної, прісної й не зовсім цікавої картинки”, - додала вона.

Також співачка висловила припущення, чому, на її думку, її не обирають для участі у відборі.

"Я можу комусь дуже сильно перейти дорогу, я в цьому впевнена. Комусь нецікаво давати мені такий резонанс і створювати конкуренцію на ринку. Зараз кожен бореться за своє: в Україні війна, територій менше, корпоративів менше", - вважає артистка.

"Це бізнес. Навіщо хтось має мені допомагати чи домовлятися за мене, заносити купу грошей? Бо я впевнена, що там і домовляються так само", - додала вона.