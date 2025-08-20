ua en ru
СолоХа втретє стала мамою: перші фото малюка

Середа 20 серпня 2025 10:38
СолоХа втретє стала мамою: перші фото малюка Співачка СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка СолоХа розповіла в мережі радісну новину - вона втретє стала мамою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

СолоХа стала мамою втретє

У артистки, яка вже виховує двох доньок, народився син. Хлопчика назвали Акімом.

Коли саме сталася радісна подія, СолоХа не написала.

Співачка також опублікувала кілька фото з пологового будинку з малюком, але поки що не показала його обличчя.

СолоХа втретє стала мамою: перші фото малюкаСолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь береже тебе", - підписала вона фото з дитиною.

Співачка знову стала мамою (фото: instagram.com/soloha_official)

Хто така СолоХа

Справжнє ім'я співачки - Тереза Балашова. У творчості вона також використовувала псевдонім Тереза Франка.

У 2011 році активно працювала з телеканалом ОТV, де була ведучою популярної програми "Модна правда". Крім того, вона створювала авторську рубрику "Зіркові батьки в гостях у Терези Франк" для журналу "Мама-инфо".

Наприкінці 2015 року артистка кардинально змінила свій сценічний образ - на прохання продюсера Володимира Бебешка вона взяла новий псевдонім і стала відома як СолоХа.

За час своєї кар'єри співачка випустила понад 20-ти пісень. Серед найвідоміших композицій - "Стьопа", "Булочка", "Мама, я дура" і "Бліднесенька".

Зазначимо, що співачка виховує двох доньок. Від першого шлюбу в неї є донька Аріана.

Про її другого чоловіка відомо дуже мало. У 2023 році співачка народила ще одну доньку, яку назвала Евлалія-Єва.

У березні 2025 року вона повідомила, що знову чекає на поповнення в родині.

СолоХа втретє стала мамою: перші фото малюкаСолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

