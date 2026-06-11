"Бизнес": СолоХа ответила, почему ее не берут на "Евровидение"

Певица СолоХа рассказала, что уже несколько лет подряд пытается попасть на "Евровидение", однако каждый раз получает отказ. Артистка убеждена, что могла бы привлечь к себе значительное внимание и добавить конкурсу больше резонанса.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Почему СолоХу не берут на "Евровидение"

По словам певицы, желание представить Украину на международном песенном конкурсе для нее до сих пор актуально.

"Да, это классно, я бы очень хотела", - призналась она.

СолоХа отметила, что подавала заявки на участие уже не один раз.

"Четыре или пять раз", - отметила артистка.

На вопрос о том, объясняют ли ей причины отказов, СолоХа заявила, что имеет собственное видение ситуации. По ее мнению, она сумела бы "выбиться из пресной картинки", но кто-то этого не хочет.

СолоХа высказалась о желании выступить на "Евровидении" (фото: РБК-Украина)

"Потому что я определенный персонаж в шоубизнесе. Не будем говорить "личность". Именно персонаж. Все разные, но я знаю, что со мной были бы хорошие рейтинги. Я привлекла бы к себе очень большое внимание, к своему месседжу, к тому, что я не боюсь говорить, к своему посылу", - отметила певица.

"Своим где-то даже провокативным образом, хореографией, костюмами - мы сделали бы что-то интересное и нестандартное. Это бы точно сильно выбивалось из той иногда грустной, пресной и не совсем интересной картинки", - добавила она.

Также певица высказала предположение, почему, по ее мнению, ее не выбирают для участия в отборе.

"Я могу кому-то очень сильно перейти дорогу, я в этом уверена. Кому-то неинтересно давать мне такой резонанс и создавать конкуренцию на рынке. Сейчас каждый борется за свое: в Украине война, территорий меньше, корпоративов меньше", - считает артистка.

"Это бизнес. Зачем кто-то должен мне помогать или договариваться за меня, заносить кучу денег? Потому что я уверена, что там и договариваются так же", - добавила она.