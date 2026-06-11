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"Бизнес": СолоХа ответила, почему ее не берут на "Евровидение"

18:11 11.06.2026 Чт
2 мин
Она намекнула, что настоящие причины могут скрываться совсем в другой плоскости
aimg Катерина Собкова
"Бизнес": СолоХа ответила, почему ее не берут на "Евровидение" Певица СолоХа (фото: РБК-Украина)
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Певица СолоХа рассказала, что уже несколько лет подряд пытается попасть на "Евровидение", однако каждый раз получает отказ. Артистка убеждена, что могла бы привлечь к себе значительное внимание и добавить конкурсу больше резонанса.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

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Почему СолоХу не берут на "Евровидение"

По словам певицы, желание представить Украину на международном песенном конкурсе для нее до сих пор актуально.

"Да, это классно, я бы очень хотела", - призналась она.

СолоХа отметила, что подавала заявки на участие уже не один раз.

"Четыре или пять раз", - отметила артистка.

На вопрос о том, объясняют ли ей причины отказов, СолоХа заявила, что имеет собственное видение ситуации. По ее мнению, она сумела бы "выбиться из пресной картинки", но кто-то этого не хочет.

&quot;Бизнес&quot;: СолоХа ответила, почему ее не берут на &quot;Евровидение&quot;СолоХа высказалась о желании выступить на "Евровидении" (фото: РБК-Украина)

"Потому что я определенный персонаж в шоубизнесе. Не будем говорить "личность". Именно персонаж. Все разные, но я знаю, что со мной были бы хорошие рейтинги. Я привлекла бы к себе очень большое внимание, к своему месседжу, к тому, что я не боюсь говорить, к своему посылу", - отметила певица.

"Своим где-то даже провокативным образом, хореографией, костюмами - мы сделали бы что-то интересное и нестандартное. Это бы точно сильно выбивалось из той иногда грустной, пресной и не совсем интересной картинки", - добавила она.

Также певица высказала предположение, почему, по ее мнению, ее не выбирают для участия в отборе.

"Я могу кому-то очень сильно перейти дорогу, я в этом уверена. Кому-то неинтересно давать мне такой резонанс и создавать конкуренцию на рынке. Сейчас каждый борется за свое: в Украине война, территорий меньше, корпоративов меньше", - считает артистка.

"Это бизнес. Зачем кто-то должен мне помогать или договариваться за меня, заносить кучу денег? Потому что я уверена, что там и договариваются так же", - добавила она.

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