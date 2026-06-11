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"Бізнес": СолоХа відповіла, чому її не беруть на "Євробачення"

18:11 11.06.2026 Чт
2 хв
Вона натякнула, що справжні причини можуть ховатися зовсім в іншій площині
aimg Катерина Собкова
Співачка СолоХа (фото: РБК-Україна)

Співачка СолоХа розповіла, що вже кілька років поспіль намагається потрапити на "Євробачення", однак щоразу отримує відмову. Артистка переконана, що могла б привернути до себе значну увагу та додати конкурсу більше резонансу.

Чому СолоХу не беруть на "Євробачення"

За словами співачки, бажання представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі для неї досі актуальне.

"Так, це класно, я б дуже хотіла", - зізналася вона.

СолоХа зазначила, що подавала заявки на участь вже не один раз.

"Чотири чи п’ять разів", - зазначила артистка.

На запитання про те, чи пояснюють їй причини відмов, СолоХа заявила, що має власне бачення ситуації. На її думку, вона зуміла б "вибитися з прісної картинки", але хтось цього не хоче.

СолоХа висловилася про бажання виступити на "Євробаченні" (фото: РБК-Україна)

"Тому що я певний персонаж у шоубізнесі. Не будемо казати "особистість". Саме персонаж. Усі різні, але я знаю, що зі мною були б хороші рейтинги. Я привернула б до себе дуже велику увагу, до свого меседжу, до того, що я не боюся говорити, до свого посилу", - зазначила співачка.

"Своїм десь навіть провокативним образом, хореографією, костюмами - ми зробили б щось цікаве й нестандартне. Це б точно сильно вибивалося з тієї інколи сумної, прісної й не зовсім цікавої картинки”, - додала вона.

Також співачка висловила припущення, чому, на її думку, її не обирають для участі у відборі.

"Я можу комусь дуже сильно перейти дорогу, я в цьому впевнена. Комусь нецікаво давати мені такий резонанс і створювати конкуренцію на ринку. Зараз кожен бореться за своє: в Україні війна, територій менше, корпоративів менше", - вважає артистка.

"Це бізнес. Навіщо хтось має мені допомагати чи домовлятися за мене, заносити купу грошей? Бо я впевнена, що там і домовляються так само", - додала вона.

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