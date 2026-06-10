"Боже, яка це романтика". Сумська поділилася незвичним правилом у шлюбі з Борисюком

Що сказала Сумська про шлюб з Борисюком

Акторка поділилася, що вони з коханим входять до категорії зіркових пар, які обирають розлучення уві сні.

"Зізнаюсь, ми спимо окремо з якогось певного часу. Просто коли квартира стала більшою, ми вирішили зробити окремі спальні. Це нормально, це комфортно. І коли вранці чоловік стукає з кавою, наприклад: "Графиня, можна до вас?" Боже, яка це романтика", - розповіла Сумська.

Вона наголосила, що такий формат допомагає їм підтримувати емоційну близькість.

"Я встигаю скучити. Це класно. Тому, якщо ви чогось боїтеся, скажімо, втратити якусь близькість, навпаки, це ще більше розпалює", - зазначила вона.

Сумська та Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Найромантичніший подарунок

Романтика в парі, яка разом понад 30 років, нікуди не зникла. За словами Ольги, вони продовжують тішити одне одного подарунками.

"Віталік дивував мене завжди за всі ці роки. Це романтик", - зауважила вона.

Ольга також пригадала, який сюрприз чоловіка їй запам’ятався найбільше.

"35 років тому він подарував мені власноруч вилете в ложці серце з шоколаду і всередині була записочка із зізнанням у коханні. Це дуже романтично", - поділилася вона.

Акторка порадила чоловікам не забувати про урочисті дати, дарувати квіти без приводу, залишати записочки та зізнаватися у почуттях.

Крім цього, Ольга поділилася ставленням до майбутнього 60-річчя та розкрила, з ким з батьків у молодшої доньки ближчі стосунки.

Більше зіркових зізнань дивіться в ексклюзивному репортажі РБК-Україна LIFE.