"Буває, емоції беруть гору". Горбунов розкрив правду про характер Боклана

Що сказав Горбунов про характер Боклана

Продюсер знайомий з актором майже 30 років. Спочатку їх пов'язувала лише дружба, а вже згодом вони почали працювати разом над кінопроєктами.

"Після інституту п'ять років працював в Івано-Франківському театрі, а коли приїхав до столиці, режисер Семен Горов (ми разом навчалися) запросив мене знятися в одному зі своїх кліпі. Саме там ми й зустрілися. Відтоді товаришуємо", - пригадав Юрій.

Він не став заперечувати, що Боклана дійсно називають людиною з непростим характером. Водночас наголосив, що для творчих людей це цілком природно.

"Звісно, він емоційний. Буває, ми можемо посперечатися, навіть на підвищених тонах. Але це виключно про роботу. Коли всі хочуть зробити хорошу картину, без творчих суперечок не обходиться", - зізнався Горбунов.

Який характер у Боклана (скриншот)

"Молодь до нього прислухається"

Водночас він підкреслив, що дуже цінує досвід Боклана. Він нерідко пропонує рішення, про які інші учасники команди навіть не замислювалися, а молодші колеги уважно дослухаються до його порад.

"Я дуже ціную Стаса за його досвід. Інколи він підказує такі речі, про які ми навіть не думали. Молодь до нього прислухається. Буває, звісно, що емоції беруть гору, але я до цього ставлюся спокійно. Мені взагалі легко зрозуміти акторів, бо я сам актор - по цей бік барикади", - розповів Юрій.

Окремо Горбунов висловився про атмосферу на знімальному майданчику. Він зазначив, що кіно створюється командою, де важлива роль кожного учасника процесу. Проте ключовою фігурою під час знімального процесу він назвав режисера.

"До початку зйомок є підготовчий період, коли всі висловлюють свої ідеї, сперечаються, пропонують рішення. Але коли починаються зйомки, вирішальне слово за режисером, бо він бачить увесь фільм. Розуміє, як усе це складеться в єдину історію", - зазначив він.

Горбунов про роботу на майданчику та Боклана (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)​​​​​​​