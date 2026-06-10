"Чи можна з продовженням?": Зібров розсекретив неочікувані прохання фанаток

Народний артист України Павло Зібров відверто заговорив про приватні вечірки та натяки, які артисти можуть отримувати після виступів.
Детальніше про це виконавець розповів у коментарі РБК-Україна LIFE.
Мова зайшла про молодих фанаток, які запрошують виконавця на приватні вечірки.
Зібров відповів, чи були від них надто відверті пропозиції.
Артист не став заперечувати, що подібні ситуації в шоу-бізнесі справді трапляються.
"Я думаю, що в кожного артиста і артистки були такі пропозиції. А як же? Тому це і називається приватна вечірка. Правильно?", - сказав співак.
Він із гумором пояснив, як можуть звучати такі натяки після виступу.
За його словами, іноді розмова може починатися з гонорару, а потім переходити до зовсім інших питань.
"Чи можна з продовженням?", - зазначив виконавець.
Далі Зібров навів ще один приклад подібних прохань.
"Спочатку домовляються про гонорар: мовляв, виступ коштує стільки-то. А потім починаються питання: чи можете залишитися до ранку, де ви зупинилися, в якому готелі?" - розповів він.
Коли ж мова зайшла про те, чи відмовляв він на такі пропозиції, співак не дав прямої відповіді.
Натомість артист пожартував і залишив інтригу.
"І що, Павло Зібров зараз буде розповідати номер свого готелю? Мовляв, номер 245, заходьте після 12-ї? Алло, Гарік Кричевський, мій номер 245", - пожартував виконавець.
До слова, раніше Павло Зібров розсекретив, шанувальники якого віку найчастіше запрошують його на приватні вечірки з нагоди днів народжень чи інших особистих свят.
За словами артиста, нині він особливо популярний серед молодої аудиторії - його часто кличуть на заходи люди віком до 35 років.
Співак не приховував, що така увага його дуже тішить.
Водночас Зібров наголошував, що любить усіх своїх шанувальників незалежно від віку, а на сцені йому подобається "запалювати" разом із публікою та доводити, що він досі залишається справжнім “живчиком”.
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