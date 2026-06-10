"Чи можна з продовженням?": Зібров розсекретив неочікувані прохання фанаток

Що Зібров сказав про фанаток

Мова зайшла про молодих фанаток, які запрошують виконавця на приватні вечірки.

Зібров відповів, чи були від них надто відверті пропозиції.

Артист не став заперечувати, що подібні ситуації в шоу-бізнесі справді трапляються.

"Я думаю, що в кожного артиста і артистки були такі пропозиції. А як же? Тому це і називається приватна вечірка. Правильно?", - сказав співак.

Він із гумором пояснив, як можуть звучати такі натяки після виступу.

За його словами, іноді розмова може починатися з гонорару, а потім переходити до зовсім інших питань.

"Чи можна з продовженням?", - зазначив виконавець.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Далі Зібров навів ще один приклад подібних прохань.

"Спочатку домовляються про гонорар: мовляв, виступ коштує стільки-то. А потім починаються питання: чи можете залишитися до ранку, де ви зупинилися, в якому готелі?" - розповів він.

Коли ж мова зайшла про те, чи відмовляв він на такі пропозиції, співак не дав прямої відповіді.

Натомість артист пожартував і залишив інтригу.

"І що, Павло Зібров зараз буде розповідати номер свого готелю? Мовляв, номер 245, заходьте після 12-ї? Алло, Гарік Кричевський, мій номер 245", - пожартував виконавець.

До слова, раніше Павло Зібров розсекретив, шанувальники якого віку найчастіше запрошують його на приватні вечірки з нагоди днів народжень чи інших особистих свят.

За словами артиста, нині він особливо популярний серед молодої аудиторії - його часто кличуть на заходи люди віком до 35 років.

Співак не приховував, що така увага його дуже тішить.

Водночас Зібров наголошував, що любить усіх своїх шанувальників незалежно від віку, а на сцені йому подобається "запалювати" разом із публікою та доводити, що він досі залишається справжнім “живчиком”.