Дружина Мірошниченка оселилася на Балі та розкрила, скільки витрачає на острові

Скільки коштує життя на Балі з чотирьма дітьми

Наприкінці червня дружина телеведучого разом з доньками Мією та Ангеліною, синами Марком і Марселем вирушила майже на два місяці на Балі.

За словами Інни, найдорожчою частиною подорожі стали авіаквитки. Загалом вони витратили на переліт 367 тисяч гривень, але могло бути дорожче.

"Квитки залежать від того, за скільки їх брати і наскільки зручно підбирати. Але зараз після того, як розпочалася війна на Сході, то квитки коштують в середньому 80 тисяч грн на одну людину. Раніше коштували 50 тисяч", - сказала вона.

Інна Мірошниченко про відпочинок на Балі (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Вартість житла

Для проживання сім'я орендувала простору віллу, розташовану подалі від океану, але поруч з джунглями. Через велику кількість людей їм потрібен був дім щонайменше з трьома спальнями, а такі варіанти коштують дорожче.

Залежно від року експлуатації та місця розташування можна знайти варіанти як за 500 доларів, так і за 2 тисячі доларів.

"Віллу, якій 5-7 років, вона вже така достатньо ушатана, будуть здавати доларів за 500, особливо якщо подалі від океану та туристичних локацій", - зазначила вона.

Так, на проживання родина витрачає 2,5 тисячі доларів на місяць. На їхій віллі також є басейн, велика кухня та паркінг.

"Біля океану вілл майже немає, особливо нових і красивих. Вони там старі, дуже дорогі. Коли ми просто дивилися для себе, то десь 15 тисяч доларів на місяць біля океану", - поділилася вона.

Ціни на продукти та транспорт

За словами Інни, продукти на Балі коштують приблизно стільки ж, скільки й у Києві, якщо купувати їх у супермаркетах. Водночас на місцевих ринках можна суттєво заощадити.

Втім, туристам це зробити не просто, оскільки місцеві завищують їм ціни. В такі моменти багатодітна мама звертається по допомогу до менеджера вілли.

"В цілому на їжу, думаю, що не більше ніж 500 доларів. Гадаю, в нас виходить більше, тому що є супутні витрати", - зізналася вона.

Також родина часто користується таксі. Одна поїздка обходиться приблизно у 100-120 гривень.