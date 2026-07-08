Жена Мирошниченко поселилась на Бали и раскрыла, сколько тратит на острове

Сколько стоит жизнь на Бали с четырьмя детьми

В конце июня жена телеведущего вместе с дочками Мией и Ангелиной, сыновьями Марком и Марселем отправилась почти на два месяца на Бали.

По словам Инны, самой дорогой частью путешествия стали авиабилеты. В общей сложности они потратили на перелет 367 тысяч гривен, но могло быть дороже.

"Билеты зависят от того, за сколько их брать и насколько удобно подбирать. Но сейчас после того, как началась война на Востоке, билеты стоят в среднем 80 тысяч грн на одного человека. Раньше стоили 50 тысяч", - сказала она.

Инна Мирошниченко об отдыхе на Бали (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Стоимость жилья

Для проживания семья арендовала просторную виллу, расположенную вдали от океана, но рядом с джунглями. Из-за большого количества людей им нужен был дом минимум с тремя спальнями, а такие варианты стоят дороже.

В зависимости от года эксплуатации и места расположения можно найти варианты как за 500 долларов, так и за 2 тысячи долларов.

"Виллу, которой 5-7 лет, она уже такая достаточно ушатанная, будут сдавать долларов за 500, особенно если подальше от океана и туристических локаций", - отметила она.

Так, на проживание семья тратит 2,5 тысяч долларов в месяц. На их вилле также есть бассейн, большая кухня и парковка.

"У океана вилл почти нет, особенно новых и красивых. Они там старые, очень дорогие. Когда мы просто смотрели для себя, то где-то 15 тысяч долларов в месяц у океана", - поделилась она.

Цены на продукты и транспорт

По словам Инны, продукты на Бали стоят примерно столько же, сколько и в Киеве, если покупать их в супермаркетах. В то же время на местных рынках можно существенно сэкономить.

Однако туристам это сделать непросто, поскольку местные завышают им цены. В такие моменты многодетная мама обращается за помощью к менеджеру виллы.

"В целом на еду, думаю, что не более 500 долларов. Думаю, у нас получается больше, потому что есть сопутствующие расходы", - призналась она.

Также семья часто пользуется такси. Одна поездка обходится примерно в 100-120 гривен.