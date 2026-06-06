Дружина Остапчука показала, як пройшла зустріч з його колишньою та дітьми в Канаді (фото)

Як Остапчук провела час з колишньою чоловіка та дітьми

Блогерка опублікувала кілька фото в сториз та розповіла про возз'єднання. Вони зібралися на святкову вечерю, під час якої були присутні Олена та їхні спільни з Володимиро діти - Емілія та Еван.

Атмосфера вечора та взаємодія між дітьми були дружніми. Катерина звернула увагу на особливий зв’язок між братами.

"Тім і Еван - окрема любов. Не знаю, як пояснити, але Тім наче прям усвідомлює, що це його брат, бо обіймав сам так, ніби давно не бачив. Він любить усіх дітей, але до Евана та Емілії якось по-особливому ставиться", - зазначила вона.

Сини Остапчука подружилися (скриншот)

Блогерка також показала подарунок, який Тимофію передала колишня дружина її чоловіка. Вона зауважила, що не бачить сенсу уникати спілкування, адже на першому місці залишаються діти.

"Якщо я буду вигадувати правила, інша сторона теж буде це робити. В підсумку будуть тільки сварки й діти не бачитимуть батька, а батько - дітей. Тим паче вона супер ставиться до Тіма та до мене також, як і я до них", - пояснила Катерина.

Після святкової вечері вони прогулялися містом. Володимир проводив час із синами, а вона спілкувалася з Емілією та Оленою, обговорюючи побут, школу та життя.

Зустріч завершилася обіймами. Катерина також зазначила, що була б рада повторити її вже в Монреалі.

"У мене немає ресурсу жити у сварках. Та й причин я не бачу. Мені здається, коли обидві сторони бажають "миру", він буде. Коли обидві сторони відчувають нормальне ставлення один до одного, немає причин для розбірок", - підкреслила вона.

Катерина Остапчук про зустріч з першою дружиною чоловіка (скриншот)

Що відомо про переїзд Остапчуків до Канади

Нагадаємо, Катерина оголосила про рішення емігрувати у квітні. Думки про переїзд у них з'явилися ще рік тому. Остаточно вплинув обстріл будинку Володимира.

"Мій чоловік - резидент Канади, а ще в нього там живуть старші діти, тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним", - пояснила блогерка.

Незадовго до переїзду подружжя зіграло таємне весілля у Львові.