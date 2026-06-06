Жена Остапчука показала, как прошла встреча с его бывшей и детьми в Канаде (фото)

Екатерина Остапчук рассказала о теплой встрече с первой женой шоумена Еленой Войченко и его старшими детьми. Пара вместе с годовалым сыном Тимофеем приехала из Монреаля в Торонто, чтобы поздравить дочь ведущего Эмилию с 13-летием.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Екатерины.
Блогерша опубликовала несколько фото в сториз и рассказала о воссоединении. Они собрались на праздничный ужин, во время которого присутствовали Елена и их общие с Владимиром дети - Эмилия и Эван.
Атмосфера вечера и взаимодействие между детьми были дружескими. Екатерина обратила внимание на особую связь между братьями.
"Тим и Эван - отдельная любовь. Не знаю, как объяснить, но Тим как будто прям осознает, что это его брат, потому что обнимал сам так, будто давно не видел. Он любит всех детей, но к Эвану и Эмилии как-то по-особенному относится", - отметила она.
Блогерша также показала подарок, который Тимофею передала бывшая жена ее мужа. Она отметила, что не видит смысла избегать общения, ведь на первом месте остаются дети.
"Если я буду придумывать правила, другая сторона тоже будет это делать. В итоге будут только ссоры и дети не будут видеть отца, а отец - детей. Тем более она супер относится к Тиму и ко мне также, как и я к ним", - объяснила Екатерина.
После праздничного ужина они прогулялись по городу. Владимир проводил время с сыновьями, а она общалась с Эмилией и Еленой, обсуждая быт, школу и жизнь.
Встреча завершилась объятиями. Екатерина также отметила, что была бы рада повторить ее уже в Монреале.
"У меня нет ресурса жить в ссорах. Да и причин я не вижу. Мне кажется, когда обе стороны желают "мира", он будет. Когда обе стороны чувствуют нормальное отношение друг к другу, нет причин для разборок", - подчеркнула она.
Напомним, Екатерина объявила о решении эмигрировать в апреле. Мысли о переезде у них появились еще год назад. Остаточно повлиял обстрел дома Владимира.
"Мой муж - резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным", - объяснила блогерша.
Незадолго до переезда супруги сыграли тайную свадьбу во Львове.
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