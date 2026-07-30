"Думаю лише про одне - щоб жив": Кадочникова зізналася, що її чоловік серйозно хворий

Акторка Лариса Кадочникова вперше розповіла про серйозну хворобу свого чоловіка Андрія, з яким проживає у цивільному шлюбі вже 6 років . Коханий артистки вже чотири роки має проблеми зі здоров'ям.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на проєкт "Наодинці з Гламуром".

Серйозна хвороба спіткала родину

Відомо, що обранець акторки працює адвокатом і молодший за неї на 25 років. Останні чотири роки для пари стали непростими, адже стан здоров'я чоловіка різко погіршився - його спіткала важка хвороба.

За словами Кадочникової, найбільше, чого вона зараз хоче - аби її коханий одужав і залишався живим. Водночас сама акторка побажала собі сил і мужності пройти цей складний період.

"Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного - одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим! А мені треба мужність! Чотири роки він хворий", - зізналась вона.

Кадочникова не стала вдаватися в деталі хвороби чоловіка, проте відверто розповіла про свої переживання. Для артистки це стало особистим болем, адже вона дуже кохає Андрія та сподівається, що він зможе одужати.

Що відомо про Ларису Кадочникову та її особисте життя

Відома українська акторка театру і кіно, народна артистка України, стала найбільш популярною в країні після ролі Марічки у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

До всього, багато років вона грала на сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Що ж стосується особистого життя акторки , то воно також було насиченим. Її першим чоловіком був режисер та оператор Юрій Іллєнко. Пізніше вона вийшла заміж за Михайла Саранчука, який очолював Театр імені Лесі Українки. А вже після його смерті в житті Кадочникової з'явився Андрій - адвокат, молодший за неї на 25 років. Вони перебувають у цивільному шлюбі вже близько шести років.