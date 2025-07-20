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87-річна акторка розповіла про роман з адвокатом, який молодший за неї на 25 років

Неділя 20 липня 2025 17:30
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87-річна акторка розповіла про роман з адвокатом, який молодший за неї на 25 років Лариса Кадочникова (cкріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

87-річна українська акторка Лариса Кадочникова вперше розповіла про нового чоловіка, який молодший за неї на 25 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.

Що відомо про нового чоловіка Кадочникової

Її обранець - успішний адвокат Андрій, якому нині 62. Вони не узаконювали стосунки офіційно, проте вже шість років живуть у гармонійному цивільному шлюбі.

Акторка поділилася, що цей союз став для неї важливою зміною.

"Так, він дійсно молодший. Красивий, дуже розумний і неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він буде так переживати за долю України, допомагати. Я дуже пишаюся ним. Як ми познайомилися? Він допомагав мені з юридичними питаннями після смерті другого чоловіка. А потім якось самі собою зблизилися", - поділилася Лариса.

87-річна акторка розповіла про роман з адвокатом, який молодший за неї на 25 роківЛариса Кадочникова з новим чоловіком (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova.2025)

"Але він людина непроста - мені взагалі по життю трапляються чоловіки з характером. Іллєнко, наприклад, теж у чомусь був доволі жорстким. Коли я дзвонила Андрію на роботу, а він говорив, що зайнятий, одразу ж клала слухавку - без образ, поважаю кордони", - додала вона.

Про офіційне оформлення стосунків пара наразі не думає.

"Ми разом уже шість років. Офіційно поки що не оформляли стосунків. Не знаю, подивимося, як буде. Згодом я зрозуміла, що штамп у паспорті - не головне. Важливіше, що відбувається у стосунках", - додала артистка.

Попередні шлюби акторки

У житті Кадочникової були два шлюби. Її першим чоловіком став легендарний Юрій Іллєнко - режисер, оператор і один із найяскравіших представників українського поетичного кіно.

Вони прожили разом 18 років, але розійшлися непросто. Попри це, акторка зберегла до нього вдячність.

"Ми могли б розлучитися красиво, але, на жаль, не вийшло. Після розлучення навіть не віталися. Він хотів ділити квартиру, і тільки ціною страшного скандалу я зуміла її відстояти. А ось машину, гроші, дачу - забрав собі. За шляхетністю він мав залишити все мені: не я ж ішла з сім'ї. Але я все пробачила. Він був занадто талановитою людиною, щоб тримати в пам'яті образи. Залишилася тільки вдячність долі за те, що мені випало жити та працювати з такою людиною", - розповіла знаменитість.

87-річна акторка розповіла про роман з адвокатом, який молодший за неї на 25 роківЛариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova.2025)

Лариса каже, що була музою для Іллєнка, а він, за її словами, щиро її кохав.

"Ми зробили разом багато прекрасного. Мені дуже шкода, що його більше немає – він був одним із видатних українських режисерів і геніальним оператором. Я була його музою, він любив мене", - поділилася Кадочникова.

Особливо запам’яталася їй реакція матері, коли вона вперше познайомилася з Юрієм.

"Моїй мамі Юра одразу дуже сподобався. Коли вперше прийшов до нас у гості, сказала мені: "Ларисо, якщо він зробить тобі пропозицію - не роздумуй ні секунди. Це благородна людина, незвичайна. З ним ти будеш щаслива". А вдруге, коли він прийшов, - дійсно зробив пропозицію", - пригадує зірка.

87-річна акторка розповіла про роман з адвокатом, який молодший за неї на 25 роківКадр з фільму "З чистого аркуша"

Другим чоловіком Кадочникової став Михайло Саранчук, тодішній директор Театру імені Лесі Українки, в якому акторка працює з 1964 року.

Їхнє подружнє життя тривало майже три десятиліття, до смерті Саранчука у 2014-му.

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